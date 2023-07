Mundial: Fernanda Yara é ouro e Brasil sobe ao pódio outras 6 vezes

A delegação brasileira garantiu mais sete pódios (um ouro, duas pratas e quatro bronzes) nesta sexta-feira (14) no Mundial de Atletismo Paralímpico, em Paris (França), e empatou com a líder China, ao totalizar 31 medalhas. O Brasil segue em segundo lugar, pois soma menos ouros e pratas que o país asiático. O Mundial, primeira competição da modalidade após os Jogos de Tóquio, em 2021, termina na próxima segunda (17). O país conta com 54 atletas e 11 guias em Paris.

Brasil empata com a China no total de medalhas em sexta-feira com sete pódios no Mundial de atletismo 🇫🇷.



Confira todos os resultados do dia: https://t.co/y5Bt790J8N#MundialDeAtletismo#Paris2023 pic.twitter.com/TWZbvMEZsl — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) July 14, 2023

A velocista paraense Fernanda Yara, de 46 anos, faturou o único ouro do dia – e a primeira medalha dela em mundiais - na prova dos 400m da classe T47 (atletas amputadas de braço). A paraense completou a distância em 57s30, seu melhor índice na temporada. O pódio teve dobradinha brasileira: a potiguar Maria Clara Augusto, de 19 anos - caçula da equipe feminina e estreante em Mundiais - chegou em terceiro, com o tempo de 58s49 e ficou com o bronze. A chinesa Lu Li (58s13) assegurou a prata.

“Estou no Movimento Paralímpico desde 2008, mas tive muitas dificuldades no começo. Antes de me tornar velocista, era corredora de rua. Mudei de cidade. Mas, depois que comecei a treinar no Centro de Treinamento Paralímpico, tive acesso àquela estrutura que me faz melhorar a cada dia mais", afirmou Fernanda Yara, velocista com má-formação congênita no braço esquerdo, abaixo do cotovelo, em depoimento à Confederação Paralímpica Brasileira (CPB).

O 🇧🇷 é imenso.



Fernanda Yara, do Pará , é 🥇 nos 400m (T47) 🗣️🗣️🗣️



Maria Clara Augusto, caçulinha da delegação entre as mulheres (19 anos), potiguar de Natal, é 🥉.



É a quinta vez que temos um pódio duplo do Brasil neste Mundial de atletismo de Paris pic.twitter.com/vArIlcMe0r — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) July 14, 2023

Quem também debutou em grande estilo em Mundiais nesta sexta (14) foi a piauiense Antônia Keyla, de 28 anos, que faturou a prata na prova dos 1.500m da classe T20 (deficiência intelectual) e cravou o novo recorde das Américas com o tempo de 4min30s75. O índice anterior (4min28s66) era da norte-americana Kaitlin Bounds, obtido em 2017. O ouro ficou com a polonesa Barbara Bieganowska (4min28s66) e o bronze com a ucraniana Liudmyla Danylina (4min23s93).

“Não tem explicação. Demorei a chegar aqui. Essa medalha de prata é muito importante para mim, é a realização de um sonho. Por vários momentos da minha vida, pensei em parar. Mas eu continuei e hoje fui premiada por isso", comemorou Keyla, nascida na cidade de Água Branca (PI).

Essa vai para o Piauí.



Alô, Água Branca.

🤙💦🤍

Alô, Brasil.

🥈🇧🇷

Antônia Keyla é vice-campeão mundial nos 1.500m para deficientes intelectuais.



(Aliás, que baita foto do nosso fotógrafo Alexandre Schneider, hein?) pic.twitter.com/JxXBj1Bzoa — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) July 14, 2023

Também estreante na competição mundial, a amapaense Wanna Brito, de 27 anos, garantiu a prata com a marca de 6,80 m no arremesso de peso da classe F32 (paralisados cerebrais). A vencedora foi a ucraniana Anastasiia Moskalenko (7,50m) e a australianaRosemary Little (6,33) ficou em terceiro lugar.

"Essa medalha representa muito trabalho, suor, luta, treino. E muito choro. Não foi fácil, foi muito difícil conseguir essa medalha. Agradeço aos meus técnicos, ao CPB, e à equipe toda", disse a atleta nascida em Macapá.

E esta prata aqui?

🫸🥈🫷

Wanna Brito, estreante em Mundiais, de Macapá para o mundo.

🌎🇧🇷💫

Prata no arremesso de peso para paralisados cerebrais (F32).

🥹😭❤️‍🔥

Mais um talento do Brasil que vai <muito> longe ainda neste movimento paralímpico.

🔜🥇🌍 pic.twitter.com/MNIyW3QTZi — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) July 14, 2023

Nas provas de pista hoje foram três bronzes. O paranaense José Alexandre Martins, de 19 anos, chegou em terceiro lugar nos 400m T47 (amputados de braço), ao cruzar a linha de chagada em 49s00. O ouro ficou com o marroquino Ayoub Sadni (46s78) e a prata com o norte-americano Tanner Wright (48s95).

Também nos 400m, mas na classe T37 (paralisados cerebrais), quem levou o bronze foi o maranhense Bartolomeu Silva, de 22 anos, como tempo de 53,94. O ucraniano Yaroslav Okapinskyi (52s23) chegou em primeiro lugar e em segundo ficou o polonês Michal Kotkowsi (52s62).

É BRONZE PRO BRASIL! 🥉🇧🇷



Bartolomeu Silva, o nosso Passarin, conquistou sua 1⁰ medalha em mundiais, um bronze nos 400m T37. Parabéns! 💛💚#MundialDeAtletismo#Paris2023 pic.twitter.com/pwrSQoGHhO — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) July 14, 2023

O último brasileiro a subir ao pódio hoje foi Ariosvaldo Fernandes, também conhecido como Parré, terceiro colocado na prova dos 100m da classe T53 (atletas que competem em cadeiras de rodas). O paraibano de 46 anos completou a distância em 14s91. O ouro ficou com o tailandês Pongsakorn Paeyo (14s51), de 26 anos, e a prata com o saudita saudita Adbulrahman Alqurashi (14s84), de 25 anos.

"Final é final. Tive um pequeno erro no percurso da prova e isso me custou a medalha de prata. Sabia que iria ser uma prova muito complicada. Mas estou feliz pelo bronze, que tem um gostinho de ouro. É um trabalho e um esforço muito grande para estar aqui. Agora vamos nos dedicar para voltar ano que vem em Paris", afirmou.

Tá bom de medalha por hoje?

🥇🥈🥉

Tá bom.

🥇🥈🥈🥉🥉🥉🥉

Mas cabe mais.



Então toma mais uma.

🥉🧑‍🦽

Ariosvaldo Silva, o Parré.



Bronze nos 100m da classe T53 (cadeirantes).



A chegada foi eletrizante. O Parré está ali na raia três. 🔍👀🔎 pic.twitter.com/bJtcbWsT4T — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) July 14, 2023

Programação de brasileiros no Mundial neste sábado (15)

4h08 / 9h08 - Lançamento de disco F11 (final)

Alessandro Silva



4h50 – 200m T11 (round 1)

Jerusa Geber



5h20 – 200m T11 (round 1)

Thalita Simplício



5h04 / 10h04 – Salto em distância T37 (final)

Matheus Evangelista



5h50 / 10h50 – 100m T12 (semifinais)

Lorraine Aguiar



6h06 / 11h06 – 100m T36 (final)

Rodrigo Parreira



14h15 / 19h15 – 200m T36 (final)

Samira Brito



14h45 / 19h45 – 400m T20 (final)

Samuel Conceição

Daniel Martins



15h45 / 20h45 – 100m T12 (final)

Lorraine Aguiar - se avançar



16h05 ou 16h15 / 21h05 ou 21h15 – 100m T35 (round 1)

Fábio Bordignon