Atletismo: Brasil é ouro com Yeltsin e Jerusa no Mundial Paralímpico

Vice-líder no quadro de medalhas no Mundial de Atletismo Paralímpico, o Brasil subiu ao pódio mais quatro vezes, duas delas com ouro, com direito a quebra de recorde nesta quinta-feira (13), em Paris (França). O primeiro a brilhar foi o sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, de 31 anos, ao vencer a prova dos 1.500 metros da classe T11 (para atletas com deficiência visual) em 4min03s83, repetindo a performance nos Jogos de Tóquio, quando também foi campeão. O meio-fundista brasileiro - que disputou a prova ao lado do guia Edelson Ávila - deixou para trás o japonês Kenia Karasawa (4min08s26) que levou prata, e o polonês Aleksander Kossakowski (4min08s34), terceiro colocado com bronze. Foi a segunda medalha de Yeltsin nesta edição do Mundial: ele já faturara o bronze nos 5.000m.

“Muito feliz com o resultado. Sensação de missão cumprida. Não estava muito em ritmo de competição, mas conseguimos fazer um bom trabalho junto com toda a nossa equipe multidisciplinar. A rivalidade com o japonês [Kenya Karasawa] é muito boa dentro da pista, porque somos amigos fora dela. Eu fiquei na frente o tempo todo, mas sabia que ele iria vir atrás. Mas meu biotipo e minha genética me ajudam bastante, consigo ser rápido na chegada. Eu sabia que se chegasse nos últimos 500 metros na frente, dificilmente perderia. Agora é ajustar os detalhes para os próximos desafios. No ano que vem, teremos dois ouros aqui em Paris se Deus quiser", projetou o meia-fundista, em depoimento ao site do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). que disputou a prova ao lado do guia Edelson Ávila.

O dia também foi dourado para a acreana Jerusa Geber dos Santos, em uma das provas mais aguardadas do Mundial: os 100m rasos das classe T11 (atletas cegas). A velocista de 41 anos foi bicampeã ao dominar a prova desde o início até cruzar a linha de chegada em 11s86, superando o recorde na competição que era dela própria – em março Jerusa completou os 100m em 11s83 na 1ª Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa de atletismo, em São Paulo. O primeiro ouro de Jerusa nos 100m foi conquistado na edição de Dubai (2019). A velocista soma ao todos oito medalhas na competição, em provas de 100m, 200m revezamento 4 x 100 em Mundiais.

A prova desta quinta (13) nos 100m teve dobradinha brasileira no pódio: Thalita Simplício (12s37) chegou em terceiro lugar e ficou com o bronze. A velocista potiguar levou o ouro na última terça (11) nos 400m rasos. Já a chinesa Cuiqing Liu (12s30) faturou a prata.

"Estamos aqui porque fazemos o que a gente ama. É meu bicampeonato mundial nesta prova, só tenho a agradecer. Os 100m são muito técnicos, não pode errar em nada, temos que estar atentos, pois qualquer descuido podemos perder por milésimos. Mas deu tudo certo", afirmou Jerusa que correu ao lado do guia Gabriel Garcia.

Quem também comemorou muito nesta quinta (13) foi a baiana Raissa Machado com a medalha de prata no lançamento de dardo na classe F56 (atletas que competem sentados). Ela atingiu a marca de 23,05m, sendo superada apenas pela letã Diana Krumina (25,81m), que levou o ouro. Já o bronze ficou com a iraniana Hashemiyeh Motaghian (22,95m).

“O meu objetivo foi cumprido, que era subir no pódio independemente da cor da medalha. Obviamente, pensamos no ouro quando participamos de uma competição como essa. Estudei muito as minhas adversárias e fiz o meu melhor. Estou muito feliz", festejou Raissa.

A delegação brasileira conta com 54 atletas e 11 guias no Mundial de Paris. A competição, a primeira da modalidade após a Paralimpíada de Tóquio, termina na próxima segunda (17).

Programação dos brasileiros nesta sexta (14)

A partir 4h20 / 9h20 – 100m T11 (round 1)

Daniel Mendes

Felipe Gomes



5h10 ou 5h18 / 10h10 ou 10h18 – 200m T36 (round 1)

Samira Brito



5h27 ou 5h35 / 10h27 ou 10h35 – 100m T53 (round 1)

Ariosvaldo Fernandes (Parré)



5h45 ou 5h53 / 10h45 ou 10h53 – 100m T36 (round 1)

Rodrigo Parreira



6h03 / 11h03 – 400m T37 (final)

Bartolomeu Silva



13h34 / 18h34 – Arremesso de peso F32 (final)

Wanna Brito



13h42 ou 13h50 / 18h42 ou 18h50 – 400m T13 (round 1)

Samuel Eckert



14h04 ou 14h12 / 19h04 ou 19h12 – 400m T20 (semifinais)

Samuel Conceição

Daniel Martins



14h20 / 19h20 – 400m T47 (final)

Fernanda Yara

Maria Clara Augusto



14h25 / 19h25 – Arremesso de peso T47 (final)

Suzana Nahirnei



14h29 / 19h29 – 400m T47 (final)

José Alexandre

Lucas Lima



14h39 / 19h39 – 1.500m T20 (final)

Antônia Keyla



A partir 14h59 / 19h59 – 100m T12 (round 1)

Lorraine Aguiar



A partir 15h35 / 20h35 – 100m T11 (semifinais)

Daniel Mendes – se avançar

Felipe Gomes – se avançar



16h13 / 21h13 – 100m T53 (final)

Ariosvaldo Fernandes (Parré) – se avançar