Vôlei: Brasil encerra 1ª fase da Liga das Nações feminina com vitória

A seleção feminina de vôlei encerrou a participação na primeira fase da Liga das Nações com vitória. Neste domingo (2), as brasileiras venceram a Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 20, 25 a 16 e 25 a 23, em Bangkok, capital tailandesa.

A Liga das Nações reúne as 16 principais seleções do mundo. Na primeira fase, as equipes fizeram quatro jogos ao longo de quatro semanas, em sedes diferentes, totalizando 12 duelos. Brasília, por exemplo, recebeu os quatro confrontos da terceira semana, enquanto Bangkok foi palco das quatro partidas finais. Os oito melhores times se classificaram para o mata-mata, que será disputado em Arlington, nos Estados Unidos, entre os dias 12 e 16 de julho.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães entrou em quadra classificada, beneficiada pela derrota da Sérvia para a República Dominicana, na madrugada de sábado (1º). As brasileiras avançaram com a quarta melhor campanha e terão pela frente a China, quinta colocada da primeira fase, nas quartas de final, no dia 13, às 16h (horário de Brasília).

Apesar da vaga assegurada e da vitória tranquila contra as tailandesas, o Brasil chegou à partida pressionado após duas derrotas consecutivas, para Canadá (3 sets a 2) e Turquia (3 a 0). A ponteira e capitã Gabi foi a protagonista brasileira em Bangkok, com 19 pontos. A seleção verde e amarela ainda teve outras três jogadoras com dez pontos ou mais: as centrais Carol (14) e Thaísa (11); e a oposta Maiara Basso (dez). A maior pontuadora do jogo foi a ponteira Moksri Chatchu-On, da Tailândia, com 21 pontos.

Quem avançar entre Brasil e China enfrenta, no dia 15, o ganhador de Polônia e Alemanha. As polonesas tiveram a melhor campanha da primeira fase, enquanto as alemãs ficaram em oitavo. Os outros jogos das quartas de final reúnem Estados Unidos (segundo) e Japão (sétimo); e Turquia (terceira) e Itália (sexta). Vice-campeãs das últimas três edições da Liga das Nações, as brasileiras buscam um título inédito.

Masculino

A partir de terça-feira (4), começa a quarta e última semana da primeira fase da Liga das Nações masculina. O Brasil jogará em Pasay, nas Filipinas. A série de quatro partidas será aberta contra a Itália, às 4h (horário de Brasília). Os brasileiros ainda enfrentam Holanda, Polônia e China. Campeã em 2021, a seleção treinada por Renan Dal Zotto está em terceiro lugar. A etapa final dos homens será em Gdansk, na Polônia, entre 19 e 23 de julho.