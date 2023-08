Brasileiro: São Paulo tenta tirar pontos do líder Botafogo no Morumbi

Após garantir a classificação para a final da Copa do Brasil com uma grande vitória sobre o Corinthians, o São Paulo tem agora o desafio de tirar pontos do Botafogo no Campeonato Brasileiro, em partida disputada a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (19) no estádio do Morumbi. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

O Tricolor chega animado ao jogo, após garantir presença na final da Copa do Brasil (o que não acontecia há 23 anos) com uma vitória incontestável de 2 a 0 sobre o Corinthians na qual o atacante Lucas Moura mostrou que pode ser uma das referências técnicas da equipe no restante da temporada.

😀 Finalistas da @CopaDoBrasilCBF, com noite memorável no Morumbi!#VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Rubens Chiri e Nilton Fukuda / saopaulofc pic.twitter.com/SeS91eBIPT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 17, 2023

E na partida outro grande reforço pode receber espaço na equipe titular do São Paulo, o meio-campista colombiano James Rodríguez. Após o triunfo sobre o Timão, na última quarta-feira (16), o técnico Dorival Júnior deixou essa possibilidade aberta em entrevista coletiva: “O James tem o lado técnico. Quando o jogador tem a técnica, ele talvez não precise da sua melhor forma física. Estamos tendo um pouco mais de paciência com ele e daqui a pouco estará numa condição ainda melhor. Pode até ser que inicie a partida seguinte [contra o Botafogo]”.

Do outro lado do gramado estará um Botafogo que lidera com folga o Brasileiro. Após vitória de 3 a 1 sobre o Internacional, no último sábado (12) no Nilton Santos, o Glorioso fechou o primeiro turno do Brasileiro com incríveis 47 pontos. Esta é a melhor campanha que uma equipe já fez na história na primeira metade da competição nacional. Em 19 jogos são 15 vitórias e dois empates.

Com o desfalque do centroavante Tiquinho Soares, que está em processo de recuperação de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, a equipe de General Severiano tem uma opção de peso para a posição, Diego Costa, anunciado esta semana e que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A nova fera do Fogão está em casa! 🔥🏟️ #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/2zKXmNNP2l — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 16, 2023

Com isso, o atacante, que já treinou durante esta semana com o restante do elenco do Botafogo, pode ser aproveitado diante do São Paulo pelo técnico Bruno Lage, que, em entrevista coletiva, deixou claro que aprovava o reforço: “Estamos satisfeitos com a vinda de Diego [Costa]. É um jogador de união e vem nos ajudar, com um espírito enorme para ajudar a equipe e dar conselhos aos mais jovens”.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite São Paulo e Botafogo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mario Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Wagner Gomes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: