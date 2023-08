São Paulo bate Corinthians para alcançar final da Copa do Brasil

O São Paulo é o primeiro finalista da Copa do Brasil. A classificação para a decisão da competição nacional foi alcançada, na noite desta quarta-feira (16) no estádio do Morumbi, após vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians. Este resultado reverteu a vantagem obtida pelo Timão na ida das semifinais, quando triunfou por 2 a 1 em Itaquera.

ACABOU! ACABOU! ACABOU! VIBRA, TRICOLOR PAULISTA! 🚀❤️🤍🖤



Wellington Rato e Lucas Moura marcaram, o @saopaulofc virou no agregado e está na decisão da #CopaBetanoDoBrasil!



VEM PRA MINHA FINAL, VEM! pic.twitter.com/cEZeJ6Y6wp — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 17, 2023

Apoiado por mais de 62 mil torcedores e precisando de gols para se classificar, o São Paulo começou a partida adiantando suas linhas para pressionar a saída de bola do Corinthians, que pouco fazia dentro das quatro linhas. E a aposta do técnico Dorival Júnior começou a dar frutos aos 12 minutos do primeiro tempo. Após Cássio errar na saída de bola, Pablo Maia ganhou disputa com Yuri Alberto e tocou para Wellington Rato, que avançou com muita liberdade, ajeitou a bola para a perna esquerda e acertou uma bomba para abrir o placar.

A partir daí o Tricolor diminuiu um pouco a sua rotação, mas o Timão continuava a mostrar muito pouco. E, aos 31 minutos, o São Paulo contou com o brilho de Lucas Moura para desequilibrar. O meia-atacante lançou na ponta direita para Wellington Rato, que cabeceou para o meio da área, onde o camisa 7 chegou em velocidade para escorar de cabeça e ampliar.

Made In Cotia. 7️⃣.



📸: Victor Froes / Gazeta Press pic.twitter.com/Bc8pLf1nWx — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 16, 2023

Na etapa final o Corinthians melhorou e chegou a criar boas oportunidades, mas o São Paulo foi superior para quase chegar ao terceiro com Wellington Rato e segurar a vantagem até o apito final.

Agora o São Paulo aguarda o jogo desta quarta entre Flamengo e Grêmio para conhecer o seu adversário na grande decisão da competição, que será disputada em partidas realizadas nos dias 17 e 24 de setembro.