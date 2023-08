Velejadores Mateus Isaac e Bruno Lobo carimbam vaga para Paris 2024

Os velejadores brasileiros Bruno Lobo e Mateus Isaac se classificaram nesta sexta-feira (18) para a Olimpíada de Paris 2024, em duas classes estreantes na próxima edição dos Jogos. O maranhense Bruno Lobo assegurou a vaga na Formula Kite. Ele foi o nono colocado na flotilha ouro, cuja regata desta sexta precisou ser cancelada. Atual campeão pan-americano, o maranhense volta competir no sábado (19) na final valendo medalha.

“A gente ainda tem a regata da medalha neste sábado (19), mas deu tudo certo no principal objetivo. Conquistar essa vaga olímpica para o Maranhão e para o Brasil é um sonho que está se tornando realidade”, revelou Bruno, em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Vela (CBVela).

MAIS DUAS VAGAS OLÍMPICAS ⛵



Mateus Isaac e Bruno Lobo classificam o 🇧🇷 para os Jogos Olímpicos #Paris2024 na Vela!



As vagas foram confirmadas nas categorias IQFoil e Fórmula Kite com os resultados no Mundial de Haia 🇳🇱 pic.twitter.com/PcniJHlj6K — Time Brasil (@timebrasil) August 18, 2023

Quem também comemorou muito foi o paulista Mateus Isaac que faturou a vaga olímpica na classe IQFoil, ao ficar na 16ª posição ao fim das 14 regatas realizadas – o cronograma inicial previa 19, mas foi reduzido devido às condições da raia de Scheveningen.

As bicampeãs olímpicas da classe 49eFX Martine Grael e Kahena Kunze não foram bem no Mundial: de um total de 15 regatas, só conseguiram em apena um ficar entre as três primeiras colocadas. A dupla brasileira terminou na 12ª posição – apenas os dez primeiras carimbaram a vaga. Martine e Kahena terão ainda o Pan-Americano de Santiago (Chile) para assegurar presença em Paris 2024.

Com as duas vagas classificação nesta sexta, o Brasil totaliza 54 vagas na próxima Olimpíada.

Vagas em Paris

ATLETISMO (10)

Feminino

Marcha atlética 20km

Masculino

Arremesso do peso

Marcha atlética 20km

Maratona

100m rasos

110m com barreiras

400m rasos (2 atletas)

400m com barreiras

Salto triplo

CICLISMO BMX RACING (1)

Individual feminino

FUTEBOL (18)

Equipe feminina

NATAÇÃO (4)

Feminino

1500m livre

Masculino

100m livre

400m livre

100m borboleta

RUGBY (12)

Equipe feminina

SALTOS ORNAMENTAIS (2)

Feminino

Plataforma 10m

Masculino

Plataforma 10m

SURFE (3)

Masculino

Filipe Toledo

João Chianca

Feminino

Tatiana Weston-Webb

TIRO COM ARCO (1)

Masculino

Recurvo individual

TIRO ESPORTIVO (1)

Masculino

Pistola de ar 10m

VELA (2)

Masculino

Bruno Lobo

Mateus Isaac