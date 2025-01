Rio anuncia concurso público para auditor fiscal e analista

O governo do estado do Rio anunciou, nesta sexta-feira (31), os editais de dois concursos públicos da Secretaria de Fazenda, com oferta de 195 vagas para os cargos de auditor fiscal da Receita Estadual e analista em Finanças Públicas.

Ambos os cargos exigem nível superior em qualquer área. Serão 73 vagas para preenchimento, das quais 45 para auditor fiscal e 28 para analista em Finanças Públicas, e o restante para formação de cadastro de reserva. O vencimento básico do cargo de auditor é de R$ 5.387,39. Eles têm direito ao prêmio de produtividade fiscal no valor de R$ 22.043,55, totalizando R$ 27.430,94.

Para os analistas, o salário-base é de R$ 6.788,13, podendo ser acrescido da Gratificação de Desempenho de Atividade (GDA), cujo valor máximo corresponde a 50% do valor do vencimento-base (R$ 3.394,06), e do Adicional de Qualificação.

As inscrições serão abertas a partir das 10h do dia 7 de fevereiro, exclusivamente pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/inscricoes-abertas.

Os interessados em participar têm até as 18h do dia 28 de fevereiro para se inscrever, mediante preenchimento de formulário no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador do processo seletivo.

A taxa de inscrição é de R$ 252 para auditor fiscal da Receita Estadual e de R$ 222 para analista de Finanças Públicas. A seleção será composta por provas objetivas e discursivas, aplicadas no dia 27 de abril para analista e em 3 e 4 de maio para auditor.