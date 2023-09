Brasil vence Bélgica e se mantém no Pré-Olímpico de vôlei feminino

A Seleção Brasileira feminina de vôlei se recuperou da derrota para a Turquia na véspera, venceu a Bélgica por 3 sets a 0 neste sábado (23), em Tóquio, e se manteve viva na disputa por uma das duas vagas do Torneio Pré-Olímpico para os Jogos de Paris, em 2024.

Em outro duelo pela mesma competição, as turcas derrotaram as donas da casa por 3 a 1, garantindo vaga na Olimpíada do ano que vem e permitindo ao Brasil a chance de também se classificar com uma simples vitória sobre o Japão na rodada derradeira, neste domingo, às 7h25 (horário de Brasília).

No duelo diante das belgas, o Brasil buscou se recompor emocionalmente após perder um jogo que aconteceu horas depois da notícia da morte da ex-jogadora Walewska, que foi companheira de time de diversas integrantes do atual grupo.

Sem chances

Neste sábado, o Brasil fez o jogo ficar fácil, não dando chances às adversárias, fazendo 25-18, 25-14 e 25-20 em uma hora e 19 minutos de duelo. A brasileira Gabi foi a maior pontuadora da partida: 19 pontos.

A vitória da Turquia por 3 a 1 sobre o Japão - que não havia perdido nenhum jogo e nenhum set até então - facilitou a vida do Brasil. Agora, com a mesma campanha que as donas da casa (cinco vitórias e uma derrota), adversárias diretas no último jogo, a Seleção Brasileira não precisa fazer contas. Vencendo, estará em Paris, no Pré-Olímpico.

Caso seja derrotada pelo Japão, a equipe ainda tem uma segunda chance. Ao fim dos torneios Pré-Olímpicos, restarão cinco vagas para os Jogos de 2024, que serão distribuídas para as seleções ainda não classificadas que estejam melhores posicionadas no ranking mundial ao final da fase de grupos da Liga das Nações do ano que vem.