Definidos os confrontos do Mundial de Clubes na Arábia Saudita

O Manchester City, atual campeão europeu, enfrentará o mexicano Club León ou o japonês Urawa Red Diamonds em uma das semifinais do Mundial de Clubes da Fifa em dezembro, na Arábia Saudita, após a realização de um sorteio nesta terça-feira.

Na outra semifinal, o vencedor da Copa Libertadores, que ainda será definido, enfrentará um de três clubes: Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Auckland City, da Nova Zelândia, ou Al-Ahly, do Egito.

O Al-Ittihad, atual campeão nacional do país anfitrião, dará início à competição contra o Auckland City.

O Al-Ittihad espera repetir a campanha do Al-Hilal no ano passado, quando se tornou o primeiro clube saudita a chegar à final do torneio ao eliminar o Flamengo na semifinal. Os sauditas acabaram perdendo na final para o Real Madrid, o clube de maior sucesso da competição, com cinco títulos.

Ainda não há antigos campeões confirmados na edição deste ano do Mundial. O Internacional, que está na semifinal da Libertadores, é o único vencedor anterior do atual formato do torneio que ainda pode ocupar a última vaga disponível na competição.

O participante sul-americano só será conhecido após a final Libertadores, no dia 4 de novembro, com Boca Juniors, Palmeiras, Fluminense e Internacional ainda na disputa.

O Mundial de Clubes será disputado de 12 a 22 de dezembro na Arábia Saudita, que sediará o torneio pela primeira vez, conforme anunciado em fevereiro. A cidade de Jeddah sediará a competição em dois estádios.

A edição de 2023 será a última do modelo atual -- uma competição anual com sete equipes -- antes da expansão para um torneio de 32 equipes a ser realizado em 2025 nos Estados Unidos.

