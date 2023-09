Série D: Caxias e Ferroviário empatam e decidem domingo vaga na final

Caxias-RS e Ferroviário travaram uma batalha emocionante na tarde desta quinta-feira (7), no jogo de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro, mas o jogo terminou em 1 a 1, adiando para o próximo domingo (10), a definição de um dos finalistas da competição. O atacante Vítor Feijão abriu o placar no primeiro tempo para os gaúchos, e na volta do intervalo, Wesley deixou tudo igual no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), mantendo a invencibilidade do Ferrão na Série D.

O segundo e último embate da semi será no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Enquanto o Caxias busca o título inédito na competição nacional, o Ferrão - também conhecido como Tubarão da Barra -sonha com o bicampeonato na Série D. Ambas as equipes garantiram no último fim de semana o almejado acesso à Série C de 2024.

Equilíbrio e qualidade técnica marcaram o primeiro tempo no Centenário. O Ferroviário teve duas boas chances de abrir o placar. Aos sete minutos, Kadu Barone cruzou na medida para Ciel, que bateu de primeira, mas o goleiro Fabian Volpi defendeu. Quatro minutos depois, foi Wesley que bateu cruzado dentro da área, e mais uma vez Volpi salvou o gol do time gaúcho, afastando a bola. Na sequência, aos 13 minutos, o Caxias primou pela eficiência no cruzamento perfeito de Lustrosa para para Vitor Feijão abrir o placar de cabeça.

Os visitantes, invictos na competição, não se abalaram com o gol sofrido e pressionaram pelo empate no Centenário. Aos 18 minutos, Ciel dispara com a bola e rola para Ciel dentro da área chutar com perigo, e mais uma vez Volpi defende. Aos 39, Marlon percebe o goleiro Douglas Dias adiantado, e quase amplia ao disparar uma bola de fora da área, que passou por cima do travessão. Já nos acréscimos, Kadu cruzou para Ciel dentro da área, mas ao chutar o camisa 99 pegou mal na bola e desperdiçou a chance do empate.

Após o intervalo, os donos da casa voltaram pressionando no ataque em busca do gol da vitória. Aos 13 minutos, Lustosa teve a chance de ampliar ao chutar da entrada da área, mas o goleiro Douglas Dias estava atento e evitou o gol. E meio ao sufoco, dois minutos depois, foi o Ferrão que balançou a rede adversária. A jogada do gol começou com um chute de Tarcísio dentro da área, que goleiro Volpi chegou a defender, mas no rebote Wesley aproveitou e igualou o placar no Centenário. a chance empata para o Ferrão. O jogo seguiu intenso até o fim. Aos 38 minutos, Eron rolou para Marcelinho dentro da área, uma bola de ouro para sela a vitória, no entanto, ele desperdiçou, cabeceando para fora. E o placar terminou mesmo empatado em 1 a 1.