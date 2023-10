CBF confirma ruptura de ligamento cruzado anterior de joelho de Neymar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, na tarde desta quarta-feira (18), que o atacante Neymar Júnior sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesionou o menisco do joelho esquerdo na derrota de 2 a 0 da seleção brasileira para o Uruguai, na noite da última terça-feira (17) no estádio Centenário, em Montevidéu, em partida válida pela 4ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026.

O diagnóstico foi realizado na tarde desta quarta, quando o jogador passou por exames clínicos e de imagem. A lesão do camisa 10 do Brasil aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo, quando o atacante sofreu uma entorse no joelho e teve que deixar o gramado de maca.

“O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da seleção brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal [clube de Neymar], estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta”, diz a nota da CBF.

Desta forma, Neymar é desfalque certo para os próximos compromissos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americana, contra a Colômbia, no dia 16 de novembro no Estádio Metropolitano de Barranquilla, e diante da Argentina, cinco dias depois no Maracanã.