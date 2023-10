COI sinaliza intenção de criar em breve Jogos Olímpicos de E-Sports

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, afirmou neste sábado (14) que há planos para a criação de Jogos Olímpicos de E-Sports (esportes eletrônicos) em breve. O mandatário deu a declaração durante mais um encontro da cúpula da entidade em Mumbai (Índia).

The IOC is exploring plans for the creation of Olympic Esports Games. The ground-breaking announcement was made by IOC President Thomas Bach during today’s Opening Ceremony of the 141st IOC Session taking place in Mumbai, India, in the presence of the Indian Prime Minister,… pic.twitter.com/BmtbaB93eb