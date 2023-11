Ainda sonhando com título, Fla e Bragantino se enfrentam no Maracanã

Com a sequência de tropeços do Botafogo em seus últimos seis compromissos no Brasileiro (quatro derrotas e dois empates) a corrida pelo título da competição ficou aberta. E Flamengo e Bragantino, duas das equipes que ainda estão vivas nesta briga, medem forças a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (23) no estádio do Maracanã em jogo atrasado válido pela 30ª rodada da competição. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Ocupando a 6ª posição da classificação com 57 pontos, o Rubro-Negro sabe que é fundamental triunfar para continuar sonhando com o título do Brasileiro. Essa é a percepção do goleiro Rossi, que, em depoimento à Fla TV, afirmou que vencer faz o Fla entrar de vez na briga pelo título: “O Bragantino está fazendo uma grande temporada e também briga pelo título. Temos que fazer nosso trabalho e jogar com o coração para tentar conquistar a vitória, para continuar vencendo e para entrar mais ainda na briga pelo título. Vai ser um grande jogo e temos confiança de que tudo sairá bem”.

Nesta quarta-feira (22), o Mengão realizou seu último treinamento antes da partida diante do RB Bragantino, pelo Brasileirao!



📸: Gilvan de Souza /CRF

Uma possível formação que o técnico Tite pode escolher para a partida é: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

O Flamengo enfrenta uma das surpresas do Campeonato, o Bragantino, que ocupa a 4ª posição da classificação com 59 pontos. No entanto, a equipe não atravessa o seu melhor momento na competição. Segundo o técnico Pedro Caixinha, a razão desta oscilação é o estado emocional de seu time: “Aquilo no qual temos que nos agarrar é à nossa matriz de jogo, é acreditar nisso. Se começo a me preocupar com coisas que não controlo, perco o foco naquilo que tenho que fazer. Aquilo no qual temos que nos concentrar é na nossa matriz de jogo, que foi o que nos trouxe até aqui”.

Algumas fotos do fim de semana do Braga



📸 Ari Ferreira | Red Bull Bragantino

Para este importante compromisso o Massa Bruta não poderá contar com o zagueiro Léo Realpe, que está suspenso. Ele deve ser substituído por Lucas Cunha ou por Lucas Rafael. Assim, considerando a formação da equipe diante do Botafogo, o Bragantino deve entrar em campo com: Cleiton; Aderlan, Lucas Cunha (Lucas Rafael), Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Mosquera, Helinho e Eduardo Sasha.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Bragantino com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: