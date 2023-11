Brasil enfrenta Argentina em clássico sul-americano nas Eliminatórias

Após três jogos sem vencer, a seleção brasileira entra em campo na noite desta terça-feira (21) contra a Argentina, líder das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Entre as novidades no time está o retorno do atacante Gabriel Jesus, recuperado de lesão, que substituirá Vinicius Júnior no ataque, junto com Raphinha, Gabriel Martinelli e Rodrygo. Quem também está relacionado é o lateral-esquerdo Carlos Augusto, no lugar de Renan Lódi.

A bola rola no Maracanã, a partir das 21h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. O jogo terá narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Campos (Brasil)e Bruno Mendes.

Seleção Brasileira encerra preparação para enfrentar a Colômbiahttps://t.co/9z2TsFnQJy pic.twitter.com/LChNxkdo0f — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 15, 2023

Atual quinto colocado nas Eliminatórias, com sete pontos, cinco atrás da Argentina, o Brasil busca espantar a má fase esta noite no Maracanã. Nas últimas rodadas, a seleção empatou na Arena Pantanal com a Venezuela (1 a 1), depois perdeu dois jogos seguidos fora de casa: o primeiro contra o Uruguai (2 a 0) e o outro contra a Colômbia (2 a 1). Tarefa árdua diante da atual bicampeã mundial, que tem no elenco o craque Lionel Messi, com oito Bolas de Ouro na carreira, prêmio concedido pela revista France Football.

Sob pressão, o técnico interino Fernando Diniz se mostrou confiante durante coletiva de imprensa após o último treino da equipe na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na segunda (20).

"Estou muito bem. Não fico pensando que é o último jogo", disse. "Para mim, é o grande jogo, os dias que tenho para treinar são o que tenho para fazer o melhor possível”, afirmou o treinador, contratado interinamente pela CBF, que aguarda a chegada do técnico italiano Carlos Ancelotti em meados de junho do ano que vem, quando termina o vínculo dele com o Real Madrid Espanha).

Sobre o setor defensivo da seleção – foram quatro gols sofridos nos últimos três duelos – Diniz defendeu sua estratégia em campo.

"A minha maneira de pensar o futebol não é departamentalizando o jogo. A defesa fica atrás, o meio de campo fica no meio, e o ataque fica na frente. É um jeito muito mais orgânico, mais junto, todos os jogadores têm que jogar de maneira coesa para a coisa funcionar de maneira mais efetiva", afirmou.

O zagueiro Marquinhos, jogador escolhido para participar da coletiva. disse que o time está empenhado em buscar os três pontos da vitória.

“Esses dias foram muito produtivos aqui na Granja. A gente focou bastante nos erros que a gente cometeu nesse jogo passado e outros jogos também. Fizemos as correções, o professor detalhou bem com vídeos, conversa e no campo. Preparamos também algumas coisas defensivas e ofensivas para jogar contra essa Argentina, que é experiente, se conhecem bem, tiveram resultados bons. Nos preparamos da melhor forma para conseguir um grande resultado”, garantiu.

* Com informações da Reuters