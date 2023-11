Eliminatórias: Diniz esboça equipe para jogo contra a Colômbia

O técnico Fernando Diniz começou a esboçar a equipe titular da seleção brasileira para enfrentar a Colômbia, a partir das 21h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (16), no estádio Metropolitano, em Barranquilla. No treino realizado nesta terça-feira (14) na Granja Comary, em Teresópolis, as principais novidades foram as entradas do volante André e do atacante Gabriel Martinelli, que devem ocupar, respectivamente, os lugares de Casemiro e de Neymar.

Além das entradas do jogador do Fluminense e do Arsenal (Inglaterra), a equipe do Brasil deve ter mais quatro novidades em comparação à equipe que foi derrotada pelo Uruguai, em Montevidéu, na última rodada das Eliminatórias: o goleiro Alisson, o atacante Raphinha e os laterais Emerson Royal e Renan Lodi.

Quem deve realizar uma nova função na equipe de Fernando Diniz é o atacante Rodrygo, que deve atuar centralizado no meio-campo por trás de Vinícius Júnior, que, pelo treino desta terça, ocupará a posição central do ataque brasileiro.

Com isso, a seleção brasileira deve entrar em campo com: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André, Bruno Guimarães e Rodrygo; Raphinha, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli.

A seleção encerra a preparação para enfrentar a Colômbia na manhã da próxima quarta-feira (15). O treino será novamente na Granja Comary. No período da tarde, o grupo embarca para a Colômbia.

Nesta terça o volante Bruno Guimarães comentou, em entrevista coletiva, a expectativa para o confronto com os colombianos: "É um adversário difícil, com um número cada vez maior de jogadores atuando na Europa. A torcida deles é bem participativa. É um jogo complicado, tem se mostrado desafiador nos últimos anos, mas acredito que temos totais condições de ir lá e ganhar. Sabemos que não será fácil”.

Ingressos para jogo contra a Argentina

Também nesta terça começaram a ser vendidos os ingressos para o jogo contra a Argentina, que será disputado no estádio do Maracanã, na próxima terça-feira (21) a partir das 21h30. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que a venda está sendo realizada no site https://cbf.eleventickets.com