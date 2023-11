Ex-lateral Daniel Alves será julgado por agressão sexual na Espanha

O ex-lateral do Barcelona e da seleção brasileira Daniel Alves será julgado na Espanha por acusações de agressão sexual a uma mulher em uma boate de Barcelona em dezembro passado, informou um tribunal espanhol nesta terça-feira (14).

Daniel Alves foi preso em 20 de janeiro e está detido em uma prisão nos arredores de Barcelona. Se for considerado culpado, ele poderá ser condenado a uma pena de prisão de quatro a 15 anos. Ele afirmou que teve relações sexuais consensuais com a acusadora.

Em um documento assinado por três juízes, o tribunal de investigação nº 15 em Barcelona, que ainda não definiu uma data para o início do procedimento, disse que havia motivos suficientes para que Daniel Alves seja julgado, seguindo as solicitações da promotoria e do advogado da mulher.

Em agosto, os juízes indiciaram formalmente Daniel Alves após encontrarem evidências de irregularidades cometidas pelo jogador de 40 anos.

"As declarações da suposta vítima e as declarações das testemunhas e os relatórios dos peritos que aparecem no processo devem ser considerados suficientes para esse fim, sem prejuízo do resultado final após a fase plenária", disse o tribunal.

