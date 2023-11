F1: McLaren compra créditos de carbono no Brasil para zerar emissões

A McLaren Racing concordou em comprar créditos de carbono de projetos de reflorestamento na Amazônia e de iniciativas de remoção de CO2 no Reino Unido e nos Estados Unidos como parte de sua tentativa de zerar suas emissões líquidas até 2040, informou a equipe nesta quinta-feira (30).

A McLaren compete na Fórmula 1 e na Fórmula Indy, com emissões provenientes - além do próprio automobilismo - de atividades como viagens aéreas, sendo que a Fórmula 1 deve ter 24 corridas em 22 países diferentes no próximo ano.

We want to achieve net zero by 2040 so we must play our part in tackling climate change. 🌍



Through our Climate Contribution Programme, we are delighted to partner with @GBRFoundation, Mombak and @UNDOcarbon, who are all committed to addressing the impacts of climate change. 👇