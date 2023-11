Parapan: tênis de mesa inicia antes da Cerimônia de Abertura

Os Jogos Parapan-Americanos começam oficialmente apenas na próxima sexta-feira (17) com a Cerimônia de Abertura. Porém, os atletas brasileiros entram em ação no megaevento esportivo, que será disputado em Santiago (Chile) até o dia 26 de novembro, já na próxima quinta-feira (16) com os primeiros confrontos do tênis de mesa.

O Brasil será representado na modalidade por 26 atletas, que tentarão manter o país no topo da modalidade nas Américas, de preferência subindo ao lugar mais alto dos pódios individuais, o que garante classificação para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que serão disputados em Paris (França) em 2024. Já a competição de duplas não oferece vagas olímpicas diretas, mas ajuda na definição da posição no ranking mundial, um dos critérios de definição para carimbar o passaporte.

A participação do Brasil na competição terá início às 10h (horário de Brasília) com Eziquiel Babes medindo forças com o canadense Muhammad Mudassar na classe 4, Lucas Arabian enfrentando o argentino Mauro Depergola na classe 5, Claudio Massad pegando o salvadorenho Josue Regalado pela classe 10 e Gabriel Antunes jogando contra o guatemalteco Marcos Orellana também pela classe 10.

A partir daí os atletas brasileiros entram em ação em mais 19 oportunidades na próxima quinta na modalidade.