Mundial feminino de 2027: EUA e México enviam proposta conjunta à Fifa

Estados Unidos e México enviaram nesta sexta-feira (8) uma proposta conjunta para sediar a Copa do Mundo de futebol feminino de 2027, que, se for bem-sucedida, faria com que os vizinhos da América do Norte organizassem os dois grandes eventos do futebol internacional em anos consecutivos.

Bélgica, Alemanha e Holanda também enviaram uma proposta conjunta nesta sexta-feira, enquanto o Brasil apresentou a sua candidatura para sediar o Mundial de 2027 à Fifa no mês passado.

A Federação Norte-Americana de Futebol disse em um comunicado que levar a Copa do Mundo feminina à América do Norte seria uma maneira de capitalizar um momento de extraordinário crescimento do esporte feminino para proporcionar um torneio de sucesso sem precedentes.

Estados Unidos e México, ao lado do Canadá, sediarão a Copa do Mundo masculina de 2026, mas, em vez de considerar isso um ponto negativo, a presidente da Federação Norte-Americana, Cindy Parlow Cone, acredita ser um grande bônus.

“Este é um momento decisivo para o futebol feminino”, disse Parlow Cone. “Estados Unidos e México estão em uma posição única para sediar a Copa do Mundo, aproveitando os mesmos estádios, infraestrutura e protocolo usados para a Copa do Mundo masculina apenas um ano antes”.

A Fifa organizará visitas de inspeção aos países candidatos em fevereiro, antes de os anfitriões da competição serem anunciados em maio em seu Congresso.

