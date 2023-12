Palmeiras conquista o 12º Campeonato Brasileiro de sua história

O Palmeiras garantiu o 12º título do Campeonato Brasileiro de sua história após empatar em 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (6) no estádio do Mineirão. Também na 38ª rodada da competição nacional foi definida a última equipe rebaixada para a Série B, o Santos, que disputará pela primeira vez na história a segunda divisão.

O Palmeiras não esmorece. O Palmeiras não se entrega. O PALMEIRAS RESISTE! O PALMEIRAS VENCE! PELA 12ª VEZ NA HISTÓRIA, O 𝗠𝗔𝗜𝗢𝗥 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗔̃𝗢 𝗗𝗢 BRASIL CONQUISTA O BRASILEIRÃO! TODOS SOMOS DO-DE-CA! 🏆#ViradaHeroica#AvantiPalestra pic.twitter.com/Pb0x6xdy4L — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 7, 2023

Mesmo atuando diante de uma Raposa sem mais nenhuma ambição no torneio nacional, o Verdão não encontrou facilidades. Após sofrer pressão nos momentos iniciais da partida, o Palmeiras conseguiu abrir o placar aos 20 minutos em um momento de desatenção da defesa adversária. O volante Lucas Silva errou na intermediária e Endrick aproveitou para dominar e bater de cavadinha. O goleiro Rafael Cabral defendeu parcialmente e permitiu que o jovem atacante da equipe paulista mandasse para o fundo das redes.

A partir daí o Palmeiras passou a colecionar oportunidades de marcar. Porém o goleiro Weverton brilhou e conseguiu segurar a vantagem do Verdão até os 34 minutos da etapa final, quando Matheus Pereira tocou para Nikão, que bateu colocado para empatar o marcador. Com este resultado a equipe paulista fechou a competição com 70 pontos. Já a Raposa encerra a competição com 47 pontos, na 14ª posição.

Grêmio supera Fluminense

A 2ª posição do Brasileiro ficou com o Grêmio, que, mesmo jogando no estádio do Maracanã, derrotou o Fluminense por 3 a 2 para alcançar os 68 pontos. Já a equipe das Laranjeiras encerrou a competição na 7ª posição com 56 pontos no seu último compromisso antes do Mundial de Clubes.

Final de Jogo: Fluminense 2x3 #Grêmio

Uma noite fantástica para encerrar esse ano épico que vivemos juntos. Suárez se despediu com dois gols e Galdino fez o outro. Muito obrigado por serem a melhor torcida desse mundo. O nosso dia mais feliz é quando vocês estão felizes! #FLUxGRE pic.twitter.com/y2P7KySBod — Grêmio FBPA (@Gremio) December 7, 2023

O colombiano Arias, em cobrança de pênalti, abriu o placar para o Flu, mas, ainda no primeiro tempo, Suárez, em linda jogada individual, e Galdino viraram para a equipe de Porto Alegre. Na etapa final o artilheiro uruguaio do Grêmio voltou a deixar a sua marca, desta vez da marca penal, enquanto John Kennedy deu números finais ao placar com um golaço.

Queda do Santos

O dia também foi marcado pelo primeiro rebaixamento do Santos na história. Mesmo jogando na Vila Belmiro, o Peixe foi superado por 2 a 1 pelo Fortaleza estacionando nos 43 pontos. Como goleou o Atlético-MG por 4 a 1, o Bahia chegou aos 44 e se salvou. Quem também se garantiu na Série A em 2024 foi o Vasco, que bateu o Bragantino por 2 a 1 em São Januário para alcançar os 45 pontos.

FIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO NA VILA BELMIRO! O LEÃO VENCE O SANTOS FORA DE CASA E ENCERRA SUA PARTICIPAÇÃO NO BRASILEIRÃO COM 54 PONTOS, NA 10ª COLOCAÇÃO!



⚽ Marinho

⚽ Lucero#FortalezaEC #Brasileirão pic.twitter.com/BRvu3FR83V — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) December 7, 2023

Outros resultados:

Goiás 1 x 0 América-MG

São Paulo 1 x 0 Flamengo

Internacional 3 x 1 Botafogo

Coritiba 0 x 2 Corinthians

Cuiabá 3 x 0 Athletico-PR