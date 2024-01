Alemanha se recupera, vence Polônia e fatura a United Cup

A Alemanha derrotou a Polônia e conquistou a United Cup neste domingo (7), após Alexander Zverev e Laura Siegemund vencerem a eliminatória decisiva em duplas mistas jogando contra Hubert Hurkacz e Iga Swiatek.

Empatados em 1 a 1 após Swiatek e Zverev terem vencido suas respectivas partidas individuais, a dupla alemã venceu a partida de duplas por 6/4 5/7 10/4.

Let the PARTY begin 🇩🇪🎉



The moment @laurasiegemund & @AlexZverev captured the 2024 United Cup for TEAM GERMANY!!#UnitedCup pic.twitter.com/X8cREUfCVm — United Cup (@UnitedCupTennis) January 7, 2024

A Alemanha teve uma fase de grupos relativamente ruim e quase não se classificou para as eliminatórias, mas Zverev e Siegemund formaram uma dupla formidável que resgatou o time, vencendo três partidas decisivas em dois dias e levando a equipe à vitória.

A Polônia, por sua vez, não voltou para casa de mãos vazias. Swiatek conquistou o prêmio de Most Valuable Player por vencer todas as partidas individuais e as de duplas mistas antes da final.

Nas partidas individuais, a número um do mundo, Swiatek, intensificou os preparativos para o Aberto da Austrália, que começa no próximo domingo (14) , ao se defender de Angelique Kerber após um início de alta qualidade de ambas as jogadoras.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.