Alemanha vence anfitriã e avança à final da United Cup contra Polônia

A Alemanha avançou neste sábado (6) para a final da competição mista da United Cup, com uma emocionante vitória por 2 a 1 contra a Austrália, dona da casa, e enfrentará na decisão a Polônia, que despachou a França por 3 a 0.

🇩🇪🇩🇪🇩🇪



The moment Team Germany earned their spot in the #UnitedCup final 💥 pic.twitter.com/BsMq0ODv0s