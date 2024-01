Fifa bane Overmars, ex-meia da seleção holandesa, por assédio sexual

O ex-jogador da seleção holandesa Marc Overmars não poderá ocupar nenhum cargo no futebol profissional por pelo menos um ano devido ao seu comportamento inadequado com mulheres no Ajax Amsterdã, informou a associação holandesa de futebol (KNVB) na quarta-feira.

A KNVB confirmou as informações do jornal holandês NRC, segundo as quais a Fifa disse que havia adotado a suspensão aplicada a Overmars na Holanda no final do ano passado.

Overmars deixou seu emprego no Ajax em fevereiro de 2022, admitindo um comportamento "inaceitável" depois que surgiu informação no clube de que ele havia enviado mensagens e fotografias inadequadas para várias mulheres que trabalhavam lá.

No ano passado, um tribunal esportivo independente baniu Overmars de qualquer cargo no futebol holandês por dois anos por causa dos incidentes, com um ano de suspensão.

A KNVB então solicitou à Fifa que transformasse a suspensão nacional em uma suspensão global.

"Temos o dever de informar essa sanção ao comitê disciplinar da Fifa... que decidiu adotar a suspensão a partir de 16 de novembro de 2023", disse a KNVB em um comunicado.

Overmars é diretor técnico do time belga Royal Antwerp, no qual ingressou logo após sua saída repentina do Ajax.

Um porta-voz de Overmars disse ao NRC que o ex-jogador da Holanda, do Arsenal e do Barcelona foi informado da suspensão, mas ainda não estava pronto para comentar.

Overmars pode recorrer da sanção da Fifa, segundo o jornal.

