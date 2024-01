Nadal volta a jogar após quase 1 ano e vence Thiem em Brisbane

Rafael Nadal voltou às quadras para um jogo de simples após ficar quase um ano afastado por lesão e obteve uma vitória convincente por 7/5 e 6/1 sobre o austríaco Dominic Thiem, ex-número três do mundo, na primeira rodada do Brisbane International, nesta terça-feira (2).

O 22 vezes campeão de Grand Slam passou por uma cirurgia artroscópica em junho passado depois de lesionar o quadril esquerdo durante derrota na segunda rodada do Aberto da Austrália para Mackenzie McDonald no início de 2023.

“Today is honestly an emotional and important day for me after probably one of the toughest years of my tennis career without a doubt" 🥹



A comeback win that meant so much to @RafaelNadal 👇https://t.co/mfBkOIuz6o