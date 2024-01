Pré-Olímpico: classificado à etapa final, Brasil enfrenta Venezuela

Já classificada para o quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico de Futebol, a seleção brasileira masculina faz o último jogo da fase de grupos nesta quinta-feira (1º) contra a Venezuela, dona da casa, Os brasileiros lideram o Grupo A, com nove pontos, e os venezuelanos, com cinco, precisam vencer de qualquer jeito para ultrapassar o vice-líder Equador (sete pontos) e conquistar a sonhada vaga na fase final da competição. O jogo está programado para às 20h (horário de Brasília), no estádio Brígido Iriarte, na capital Caracas.

A seleção brasileira, invicta no torneio, carimbou a classificação na última segunda (29), ao vencer de virada o Equador, por 2 a 1, com gols de Patrik Mercado e Gabriel Pirani.

O gol de Gabriel Pirani que deu a vitória para a @CBF_Futebol em seu terceiro jogo de #CONMEBOLPreolímpico. 🔥 🇧🇷#AcrediteSempre pic.twitter.com/FpIhlxZYkx — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 29, 2024

Para o jogo desta quinta (1º), o técnico Ramon Menezes terá o desfalque do zagueiro Arthur Chaves, suspenso por ter levado o segundo cartão amarelo.

“Pode ter certeza que vamos colocar um time muito forte [em campo], pois ao vestir a camisa da seleção brasileira, a gente tem uma responsabilidade muito grande de vencer os jogos e de fazer o nosso melhor sempre”, garantiu Ramon Menezes, técnico da seleção em depoimento ao site da CBF.

Na outra chave, os classificados foram definidos na terça (30). A Argentina aplicou 5 a 0 no Chile e se consolidou na liderança do Grupo B com sete pontos, mesmo total do Paraguai, segundo colocado por conta do saldo de gols. Os demais times (Uruguai, Chile e Peru), com três pontos cada, já não têm mais chances de avançar. Os argentinos e os paraguaios disputam a última rodada da fase de grupos na sexta (2).

Quadrangular final

A fase decisiva começa na próxima segunda (5). Líder do Grupo A, o Brasil medirá forças com o segundo colocado do Grupo B. Na rodada seguinte, a seleção terá pela frente o Equador ou a Venezuela (segundo da chave A). O último duelo estar programado para 11 de fevereiro, contra o primeiro colocado do Grupo B.

As seleções classificadas à final do Pré-Olímpico garantem vaga nos Jogos de Paris, com início em julho deste ano. O Brasil é o atual bicampeão olímpico ((Rio 2026 e Tóquio 2020) e a Argentina também ostenta dois títulos Atenas 2004 e Pequim 2008).