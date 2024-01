Estimativa de público na abertura dos Jogos de Paris cai para 300 mil

O número estimado de pessoas que participarão da cerimônia de abertura das Olimpíadas deste ano foi revisto e caiu para cerca de 300 mil, disse o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, nesta quarta-feira (31).

A cerimônia de abertura será um desfile de seis quilômetros ao longo do Rio Sena em 26 de julho, em meio a preocupações com a segurança, já que a França está em alerta máximo de terrorismo.

"A ideia é que haja 100 mil pessoas nos cais inferiores [com ingressos pagos] e mais de 220 mil pessoas nos cais superiores [com ingressos gratuitos]", afirmou Darmanin ao canal de TV francês France 2. "E então há todos aqueles que moram lá e que poderão alugar, fazer celebrações ao longo do Sena."