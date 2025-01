Sinner atropela De Minaur e chega às semifinais do Aberto da Austrália

O atual campeão Jannik Sinner derrotou o oitavo cabeça de chave Alex de Minaur por 6-3, 6-2 e 6-1 para chegar às semifinais do Aberto da Austrália e prolongar a espera de décadas do país por outro vencedor nacional de simples no Grand Slam nesta quarta-feira (22).

O italiano Sinner, que conquistou seu primeiro título de Grand Slam no torneio do ano passado em Melbourne Park, enfrentará o norte-americano Ben Shelton, 21º cabeça de chave, com o objetivo de conquistar seu terceiro grande troféu, depois de também ter conquistado o título do Aberto dos Estados Unidos em setembro.

A perfect 🔟



Defending champion @janniksin moved to 10-0 in his head-to-head with De Minaur to reach the semifinals.#AusOpen • #AO2025 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2025

A derrota extinguiu a ambiciosa tentativa de De Minaur, favorito local, de acabar com a espera de 49 anos da Austrália por um campeão masculino desde o triunfo de Mark Edmondson, mas os torcedores na Rod Laver Arena lotada o aplaudiram de pé por seu valente esforço.

"Acho que hoje eu estava sentindo tudo", disse Sinner. "Quando você quebra tão cedo em cada set, é um pouco mais fácil. Mas ele é um competidor duro, um jogador incrível. Muitas pessoas vieram aqui por causa dele esta noite, mas a atmosfera estava incrível", disse. "Nós nos conhecemos muito bem. Jogamos muitas vezes, conhecemos o jogo um do outro, então tentamos nos preparar da melhor maneira possível. Essas partidas podem ser rápidas, mas as coisas podem mudar rapidamente."

De Minaur tinha uma montanha para escalar desde o início, com o jogador de 25 anos precisando de uma vitória inédita sobre Sinner no décimo encontro entre eles para se tornar o primeiro homem de seu país a chegar às semifinais em Melbourne desde Lleyton Hewitt há duas décadas.

As primeiras trocas de bola foram animadoras e se assemelharam a um jogo de pinball, com alguns grandes golpes na linha de base de ambos os jogadores, antes de Sinner quebrar para obter uma vantagem de 3 a 1, o que criou a plataforma para o jogador de 23 anos vencer o primeiro set.

Sinner não mostrou sinais do problema que o fez ter dificuldades em sua última partida e quebrou logo no início do segundo set, acertando um espetacular golpe de forehand cruzado na quadra para deixar seu adversário um pouco desmoralizado.

"Ontem foi um dia fácil, joguei apenas 30 a 40 minutos com meus técnicos [nos treinos]", disse Sinner. "Eles me deram um bom ritmo. Sinto que quando você é jovem, você se recupera rápido. É um pouco diferente. Eu gosto muito de dormir, então descansei da melhor maneira possível para me recuperar e tentar estar pronto."

De Minaur reagiu positivamente para ganhar um break point, mas o cabeça de chave número um Sinner fechou a porta e deixou o australiano com um olhar de interrogação em alguns momentos, já que ele dobrou confortavelmente sua vantagem na partida com um saque impecável.

Sinner não olhou para trás quando passou pelos três primeiros games do terceiro set jogando um tênis impecável e rapidamente encerrou a partida, terminando-a com uma última quebra de saque.

