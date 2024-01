Santos triunfa para continuar em busca do quarto título da Copinha

O Santos continua firme na caminhada pelo quarto título da edição 2024 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de futebol de base do mundo. Na noite desta segunda-feira (15) o Peixe derrotou o Água Santa por 4 a 2, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, para garantir a classificação para as oitavas de final.

O Santos se despede do Estádio Distrital do Inamar com 100% de aproveitamento na #Copinha24. Foram 20 gols feitos e apenas 3 sofridos. Partiu oitavas! 🙌 pic.twitter.com/qacHyiJUDR — Santos FC (@SantosFC) January 16, 2024

Apesar de ficar com a vitória final, a equipe do litoral viu o Água Santa abrir o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com um belo gol de Davi. Porém, em desvantagem no marcador, o Santos assumiu o controle do confronto e alcançou a virada antes do intervalo, com gols de Enzo Monteiro, aos 12 minutos, e de Miguelito, aos 34. Oito minutos depois o Peixe ampliou sua vantagem, com Thiago Balieiro aos 42.

Após a parada de descanso, o Santos chegou ao quarto, com Gabriel Bontempo logo no primeiro minuto. Aos 14 o Água Santa ainda conseguiu descontar com Luiz Eduardo, mas a partir daí o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Verdão eliminado

O resultado mais surpreendente do dia foi a eliminação do atual campeão Palmeiras. Na partida disputada na Arena Barueri, o estreante Aster Itaquá contou com o faro de gol de Jean Tadeu para vencer e avançar na Copinha.

O destaque da partida foi o goleiro Vinícius Chacon, que fez inúmeras defesas no momento crucial da partida. Agora o Aster Itaquá enfrenta o Atlético Guaratinguetá na próxima etapa.

Flamengo vivo

Na partida que encerrou a terceira fase da Copa São Paulo, o Flamengo superou o São José-RS por 3 a 1 no estádio José Liberatti, em Osasco. Agora, nas oitavas de final, o Rubro-Negro mede forças com o Botafogo-SP.

FIIIIIIM DE JOGO EM OSASCO! O Mengão vence o São José (RS) por 3 a 1 com gols de Daniel Rogério e Weliton (2) e vai às oitavas de final da Copinha! PRA CIMAAAA, meus #GarotosDoNinho! #CRF #VamosFlamengo



📷 Nayra Halm / Foto do jogo pic.twitter.com/mvgI81AJND — Flamengo (@Flamengo) January 16, 2024

A equipe da Gávea abriu o placar com Daniel Rogério, mas Santarém empatou. Porém, Welinton marcou duas vezes para manter o Flamengo na briga pelo seu quinto título na competição.

Outros resultados:

Taubaté-SP 0 x 2 Atlético Guaratinguetá-SP

Coritiba-PR 0 (5) x (4) 0 Juventus-SP

Vitória-BA 1 (5) x (6) 1 Ibrachina-SP

Botafogo-SP 0 (4) x (3) 0 Sfera-SP

Portuguesa-SP 0 x 1 Cruzeiro-MG

Confrontos das oitavas de final:

Athletico-PR x Grêmio-RS

Novorizontino-SP x São Paulo-SP

Corinthians-SP x CRB-AL

Ituano-SP x América-MG

Botafogo-SP x Flamengo-RJ

Atlético Guaratinguetá-SP x Aster Itaqua-SP

Santos-SP x Cruzeiro-MG

Ibrachina-SP x Coritiba-PE