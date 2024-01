Técnico do United se anima com retorno de Casemiro, Martínez e Shaw

Casemiro, Lisandro Martínez e Luke Shaw, do Manchester United, voltaram a treinar e podem estar disponíveis para a partida de domingo (14) contra o Tottenham Hotspur pela Premier League, disse o técnico Erik ten Hag nesta sexta-feira (12).

O United tem sido atormentado por lesões nesta temporada e está em oitavo lugar na tabela, nove pontos atrás do quarto colocado, o Arsenal. O time terminou o ano passado com uma derrota por 2 a 1 para o Nottingham Forest, o que manteve a pressão sobre o técnico holandês.

"É positivo que eles estejam de volta ao campo de treinamento e que voltem ao time e então estejam 100% em forma para o jogo", disse Ten Hag aos repórteres. "Neste momento, temos mais opções na equipe para escalar os 11 titulares e criar um banco de reservas mais forte". " [Christian]Eriksen voltará, Antony voltará, Amad Diallo voltará."

O atacante francês Anthony Martial, que está afastado há mais de um mês com uma doença não revelada, ainda não está disponível.

"Queremos que os jogadores estejam em forma e, neste momento, ele não está", disse Ten Hag. "Temos que deixá-lo em forma, é trabalho dele também."

O bilionário britânico Jim Ratcliffe, que fechou um acordo para adquirir uma participação minoritária no Manchester United no mês passado, deve comparecer ao jogo de domingo no Old Trafford contra o Spurs, que está em quinto lugar com 39 pontos, seis atrás do líder Liverpool.

