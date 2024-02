Em ritmo de folia, Flamengo derrota Volta Redonda no Maracanã

Contando com o faro de gol do lateral Ayrton Lucas e dos atacantes Gabriel Barbosa e Pedro, o Flamengo derrotou o Volta Redonda por 3 a 0, na tarde deste sábado de Carnaval (10) no estádio do Maracanã. Com a vitória na partida transmitida pela Rádio Nacional, o Rubro-Negro chegou ao total de 15 pontos, assumindo a vice-liderança da classificação da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, que tem o Fluminense (com 17 pontos) na ponta da classificação.

FIM DE JOGO NO MARACA! O Mengão vence o Volta Redonda, pelo Carioca, por 3 a 0 com gols de Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/wFNfnxYJyV — Flamengo (@Flamengo) February 10, 2024

Mesmo com uma equipe alternativa, na qual Gabriel Barbosa e Bruno Henrique ganharam uma oportunidade no ataque ao lado de Luiz Araújo, e Victor Hugo e Allan compuseram o meio-campo com De La Cruz, o Flamengo foi superior e abriu o placar logo aos 8 minutos, quando Luiz Araújo avançou pela direita e cruzou de três dedos para Gabriel Barbosa, que não perdoou.

A equipe da Gávea continuou dominando na etapa final, na qual ampliou aos 39 minutos com o atacante Pedro em cobrança de pênalti. Oito minutos depois o uruguaio Arrascaeta lançou o lateral Ayrton Lucas em profundidade, que bateu cruzado para superar o goleiro Paulo Henrique.