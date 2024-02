Entrega da vila olímpica marca avanço nos preparativos para Paris 2024

As chaves da vila dos atletas da Olimpíada de Paris foram oficialmente entregues aos organizadores do evento quando o presidente francês, Emmanuel Macron, visitou o local nesta quinta-feira (2().

A vila de 52 hectares (520 mil m²), ao norte de Paris, receberá neste ano cerca de 14.500 atletas e suas equipes antes de receber 9.000 para os Jogos Paralímpicos.

Após os Jogos, a vila será transformada em um bairro ecológico que beneficiará 6.000 residentes e contará com duas escolas, um hotel, um parque público, lojas e escritórios, além de áreas plantadas para pedestres e veículos não motorizados.

Le Village Olympique et Paralympique 🥇 82 bâtiments, 3.000 appartements et 7.200 chambres : le Village offrira des conditions de vie idéales aux athlètes, pour servir leurs performances et magnifier le spectacle pendant les compétitions.

Ferrand entregou uma chave simbólica da vila ao presidente da Paris 2024, Tony Estanguet, concluindo oficialmente uma jornada de sete anos desde que Paris conquistou o direito de sediar os Jogos.

"Estamos, eu estou, orgulhosos do trabalho que vocês fizeram, dentro do orçamento e do prazo", disse Macron aos trabalhadores no local. "Nossos atletas poderão vivenciar os Jogos nas melhores condições e vocês contribuíram para mudar a vida dos habitantes da região."