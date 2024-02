Fluminense recebe LDU em busca do título da Recopa Sul-Americana

Fluminense e LDU (Equador) têm um encontro decisivo, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (28) no estádio do Maracanã, na grande final da Recopa Sul-Americana (confronto entre o atual campeão da Libertadores e o vencedor da última edição da Copa Sul-Americana). A Rádio Nacional transmite ao vivo.

Após ser derrotado por 1 a 0 na partida de ida, o Tricolor das Laranjeiras precisa triunfar por dois ou mais gols de diferença para ser campeão nos 90 minutos. Em caso de vitória do Flu por apenas um gol de vantagem, o confronto seguirá para a prorrogação e posterior disputa de pênaltis, se a diferença se mantiver. Já a equipe equatoriana fica com o troféu em caso de empate ou vitória por qualquer placar.

Terceira decisão continental

Diante da equipe equatoriana o Fluminense terá a oportunidade de exorcizar outro fantasma do passado. Se no ano passado finalmente conquistou a sua primeira Libertadores, agora tem a oportunidade de superar a LDU em uma final continental. A primeira oportunidade na qual as equipes se encontraram em uma decisão foi em 2008, na principal competição de clubes da América do Sul. Um ano depois os tricolores encararam os equatorianos valendo um título, mas desta vez na Copa Sul-Americana. A equipe de Quito se deu melhor nas duas oportunidades.

Apesar do histórico negativo diante da LDU, o atacante argentino Germán Cano afirmou, em entrevista coletiva, que o histórico de jogos decisivos diante dos equatorianos não cria uma pressão a mais: “Não carregamos o peso [do passado], mas carregamos uma grande responsabilidade de buscar uma taça que o Fluminense não tem […]. Sabemos que contaremos com nossa torcida no Maracanã. Vamos jogar na nossa casa, com a nossa torcida e vamos tentar fazer o nosso melhor. Não temos o peso de nada, apenas o compromisso de vencer o jogo”.

𝟷𝟶

𝟏𝟎

𝟙𝟘

𝟭𝟬 pic.twitter.com/4O0pkLFPv1 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 27, 2024

Para a partida decisiva o técnico Fernando Diniz tem algumas dúvidas para escalar a equipe. A primeiro delas é o lateral Marcelo, que deixou o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana ainda na etapa inicial com dores na perna esquerda. Assim, a escalação do experiente jogador não é certa.

Outra dúvida está relacionada ao aproveitamento do atacante John Kennedy, que pode ganhar uma oportunidade caso Fernando Diniz opte por uma equipe mais ofensiva. Assim, o time titular do Fluminense deve ser: Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli (John Kennedy) e Ganso; Keno, Arias e Cano.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e LDU com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: