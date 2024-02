Festa do Chiefs por conquista do Super Bowl termina em tiroteio

Uma saraivada de tiros matou uma pessoa e feriu até 15 do lado de fora de uma histórica estação ferroviária em Kansas City, Missouri, onde o Chiefs, campeão da NFL (liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos), estava comemorando sua vitória no Super Bowl, fazendo com que uma multidão de torcedores corresse em busca de segurança.

A chefe de polícia Stacey Graves disse em uma coletiva de imprensa que dois suspeitos estavam sob custódia. A polícia disse anteriormente que os dois estavam armados. Ela afirmou que uma vítima do tiroteio havia sido morta e que de 10 a 15 pessoas haviam sido atingidas por tiros.

Graves disse estar ciente de relatos de que alguns torcedores podem ter participado da perseguição e captura de pelo menos um dos suspeitos, mas isso não foi confirmado. Cerca de 800 policiais estavam presentes no evento e no desfile que o precedeu.

Todos os jogadores, técnicos e funcionários do Chiefs estavam em segurança, disse o prefeito Quinton Lucas à imprensa.

Horas após o tiroteio, autoridades ainda apuravam o número exato e as informações das vítimas.

O Children's Mercy Kansas City tratou uma dúzia de pacientes do incidente, 11 dos quais jovens, tendo nove deles sofrido ferimentos de bala, informou um porta-voz do hospital. Graves disse em coletiva de imprensa que nenhuma criança foi ferida.

Pelo menos cinco pessoas feridas pelos tiros foram levadas para o hospital University Health, informou um porta-voz do hospital.

Segundo a polícia, os tiros, disparados do lado de fora, perto de uma garagem, foram dados no final da manifestação pela vitória, após um desfile.

Vídeos de testemunhas oculares publicados em plataformas de mídia social mostraram uma situação caótica do lado de fora da estação de trem, com dezenas de policiais uniformizados, com armas sacadas, correndo para dentro do prédio, enquanto muitas pessoas fugiam na direção oposta.

Tiros rápidos foram ouvidos em imagens postadas online pela ABC News.

A Union Station, um edifício Beaux Arts de 109 anos que já serviu como um centro ferroviário dos EUA para o tráfego de passageiros e cargas, abriga hoje um museu e atrações para visitantes e um terminal para serviço de passageiros Amtrak.

A celebração do Super Bowl contou com a presença de Travis Kelce no palco com o quarterback Patrick Mahomes e outros companheiros de equipe, mas a namorada de Kelce, a superestrela pop Taylor Swift, estava de volta a uma turnê na Austrália.

Mahomes publicou no X: “Orando por Kansas City”, seguido de vários emojis.

O linebacker Drue Tranquill, dos Chiefs, que estava no desfile, pediu orações nas redes sociais: “Rezem para que os médicos e os socorristas tenham as mãos firmes e para que todos tenham uma cura completa”.

O governador do Missouri, Mike Parson, e sua esposa estavam presentes quando os tiros foram disparados perto da estação de trem, mas estavam seguros e protegidos após o incidente, disse o governante em uma mensagem postada no X, agradecendo às autoridades policiais pela resposta.

A governadora do Kansas, Laura Kelly, também estava presente no comício quando os tiros foram disparados.

No último domingo (11), o Chiefs derrotou o São Francisco 49ers na prorrogação e venceu o Super Bowl por 25 a 22.

