City pega Real e PSG encara Barça nas quartas da Liga dos Campeões

O atual campeão europeu, Manchester City, enfrentará o Real Madrid, recordista em títulos do continente, nas quartas de final da Liga dos Campeões, enquanto o Barcelona enfrentará o Paris Saint-Germain, após o sorteio realizado na sede da Uefa, em Nyon, nesta sexta-feira (15).

O Arsenal volta às quartas de final pela primeira vez em 14 anos e enfrentará o Bayern de Munique, o que permitirá ao atacante Harry Kane, estrela do clube alemão e ex-jogador do Tottenham - que já marcou 36 gols nesta temporada - um reencontro com seu antigo rival do norte de Londres

O PSG, que busca seu primeiro título da Liga dos Campeões, enfrentará o Barcelona, enquanto o Atlético de Madri pega o Borussia Dortmund, o que significa que os três clubes espanhóis restantes têm a oportunidade de chegarem juntos às semifinais.

O chaveamento para as semifinais também foi definido, com o Manchester City e o Arsenal podendo se enfrentar caso avancem em seus confrontos.

O sorteio das quartas de final foi o último no formato atual do torneio, com a Uefa adotando um formato totalmente novo a partir da temporada 2024-2025.

A final da Liga dos Campeões será realizada em 1º de junho no Estádio de Wembley, em Londres, com capacidade para 90.000 pessoas.

Quartas de final

Quarta de final 1: Arsenal x Bayern de Munique

Quarta de final 2: Atlético de Madri x Borussia Dortmund

Quarta de final 3: Real Madrid x Manchester City

Quarta de final 4: Paris St Germain x Barcelona

Semifinais

Semifinal 1: Vencedor da Q/F 2 x Vencedor da Q/F 4

Semifinal 1: Vencedor do Q/F 1 x Vencedor do Q/F 3

* As equipes mencionadas primeiro jogarão a partida de ida em casa

Calendáro

Jogos de ida das quartas de final: 9 e 10 de abril

Jogos de volta das quartas de final: 16 e 17 de abril

Jogos de ida das semifinais: 30 de abril e 1º de maio

Jogos de volta das semifinais: 7 e 8 de maio

Final

Estádio de Wembley: 1º de junho

* É proibida a reprodução deste conteúdo.