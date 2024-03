Real Madrid apresenta queixa após Vini Jr. ter sido alvo de racismo

Real Madrid entrou com uma queixa na promotoria por ofensas de ódio e discriminação após supostos cânticos racistas de torcedores do Atlético de Madri e do Barcelona dirigidos ao brasileiro Vinícius Jr., informou o clube da LaLiga nesta sexta-feira (15).

Na quinta-feira (14), Vinícius pediu à Uefa, entidade que controla o futebol na Europa, que puna o Atlético por supostos cânticos racistas antes da partida do time na Liga dos Campeões contra a Inter de Milão na quarta-feira (13).

Um vídeo postado nas mídias sociais parece mostrar os torcedores do Atlético do lado de fora do estádio Metropolitano, em Madri, cantando ofensas racistas contra o atacante do Real Madrid.

O Real Madrid disse que a queixa foi apresentada por "abuso racista e odioso" dirigido a Vinícius perto do Estádio Olímpico de Montjuic e do estádio Metropolitano em Madri antes dos jogos do Barcelona e do Atlético na Liga dos Campeões.

"O Real Madrid pede aos promotores que solicitem as gravações disponíveis em ambos os locais ...a fim de identificar os autores do abuso", disse o clube. "O Real Madrid condena esses ataques violentos de racismo, discriminação e ódio contra nosso jogador Vinícius Jr. que infelizmente têm sido uma preocupação recorrente e contínua por algum tempo." "Nosso clube continuará trabalhando duro para defender os valores do futebol e do esporte como um todo, e permanecerá firme na luta por uma abordagem de tolerância zero para os tipos de incidentes desprezíveis que vimos em várias ocasiões nos últimos tempos", completou.

O atacante do Real Madrid foi alvo de insultos racistas em várias ocasiões, o que provocou uma série de campanhas locais e internacionais, incluindo a criação de um comitê especial da Fifa contra o racismo.

