Endrick coloca Palmeiras na final do Campeonato Paulista

O atacante Endrick foi decisivo na noite desta quinta-feira (28) no Allianz Parque, pois marcou o gol que garantiu a vitória de 1 a 0 do Palmeiras sobre o Novorizontino na semifinal do Campeonato Paulista. Agora o Verdão busca o tricampeonato consecutivo da competição diante do Santos, que superou o Santos na última quarta (27).

VENHA, FINAL, VENHA! 🔥



UM REENCONTRO COM A NOSSA CASA E COM MAIS UMA CLASSIFICAÇÃO NO ALLIANZ PARQUE! VAMOS EM BUSCA DO TRICAMPEONATO ESTADUAL CONSECUTIVO, FAMÍLIA! 🫂💚



🏆 Palmeiras 1x0 Novorizontino

⚽️ Endrick#AvantiPalestra #PALxNOV

Apesar de ficar com a vitória final, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira não teve facilidades diante de um corajoso Novorizontino, que teve o meio-campista Rômulo como grande destaque.

Desta forma, o Palmeiras dependeu do lampejo individual do jovem atacante Endrick para sair com a vitória. O jogador de apenas 17 anos mostrou seu poder de decisão aos 7 minutos do segundo tempo, quando conseguiu finalizar com perfeição de esquerda após o argentino Flaco López conseguir escorar de cabeça para o meio da área.

TEREMOS CLÁSSICO DA SAUDADE NA FINAL DO PAULISTÃO SICREDI 2024!#PaulistãoSicredi pic.twitter.com/b0fs0he9JX — Paulistão (@Paulistao) March 29, 2024

A partir daí o Verdão mostrou sangue-frio para segurar o resultado até o apito final e comemorar a classificação para a sua quinta final consecutiva da competição.