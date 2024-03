Vini Jr. marca dois em vitória de 4 a 2 do Real sobre o Osasuna

Líder isolado da La Liga (Campeonato Espanhol), o Real Madrid seguiu sua trajetória rumo ao título com uma vitória fácil de 4 a 2 sobre o Osasuna neste sábado (16) com o atacante brasileiro Vinicius Júnior marcando dois gols.

Sozinho na liderança do campeonato, o Real contabiliza 72 pontos, 10 à frente do segundo colocado, o Girona, que enfrentou o Getafe fora de casa também neste sábado. O Osasuna está em 11º com 36 pontos.

Vini Jr. colocou o time visitante na frente logo aos quatro minutos de jogo, mas Ante Budimir, do Osasuna, empatou três minutos depois, ao acertar um chute de perto após escanteio.

Dani Carvajal recuperou a vantagem do Real aos 18 minutos, quando, com a parte externa do pé, desviou um chute curvo para o canto mais distante.

Brahim Diaz marcou o terceiro gol do Real aos 61 minutos, antes de Vini Jr. fazer seu segundo gol três minutos depois, com uma finalização rasteira de ângulo apertado dentro da área.

Nos acréscimos, o Osasuna marcou o segundo gol quando Iker Munoz recebeu um corte dentro da área e chutou con força para a rede.

