Atleta do Toronto Raptors é banido da NBA por ligação com aposta

Jontay Porter, do Toronto Raptors, foi banido da National Basketball Association nesta quarta-feira (17) por violar a política de apostas da liga norte-americana de basquete.

Uma investigação da NBA constatou que Porter, recentemente contratado pelo Raptors, limitou sua própria participação para influenciar o resultado de uma ou mais apostas sobre seu desempenho em pelo menos um jogo do Raptors.

Na partida de 20 de março, Porter jogou apenas três minutos, alegando que não se sentia bem.

A investigação descobriu que, antes desse jogo, Porter divulgou informações confidenciais sobre seu próprio estado de saúde a uma pessoa que ele sabia ser um apostador da NBA.

Outra pessoa com quem Porter se associou e que ele sabia ser um apostador da NBA posteriormente fez uma aposta de 80.000 dólares (R$ 418,4 mil) em uma casa de apostas esportivas online, para ganhar 1,1 milhão de dólares (R$ 5,8 milhões), apostando que Porter teria um desempenho abaixo do esperado naquele jogo.

Devido à atividade incomum de apostas e às ações do jogador, a proposta de aposta de 80.000 dólares (R$ 418,4 mil) foi congelada e não foi paga.

Além disso, de janeiro a março de 2024, enquanto viajava com o Raptors ou o Raptors 905, afiliado do Raptors na NBA G League, Porter fez pelo menos 13 apostas em jogos da NBA usando a conta de apostas online de um associado, segundo a investigação. O valor dessas apostas variava de 15 a 22.000 dólares, para um total de 54.094 dólares.

"Não há nada mais importante do que proteger a integridade da competição da NBA para nossos torcedores, nossas equipes e todos os associados ao nosso esporte, e é por isso que as violações flagrantes de Jontay Porter de nossas regras de jogo estão sendo punidas com a mais severa punição", disse o comissário da NBA Adam Silver em um comunicado. "Embora as apostas esportivas legais criem transparência que ajuda a identificar atividades suspeitas ou anormais, esse assunto também levanta questões importantes sobre a suficiência da estrutura regulatória atualmente em vigor, incluindo os tipos de apostas oferecidas em nossas partidas e jogadores."