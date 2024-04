A 100 dias dos Jogos Olímpicos, parisienses reclamam do evento

Faltando 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, muitos moradores reclamam que grande parte do evento será um inconveniente.

Talvez seja um estereótipo que se torna verdadeiro dos franceses mal-humorados. Ou o fato de que a cidade está ocupada há meses com construções e reformas de vias antes dos Jogos, obstruindo o trânsito. Ou ainda está muito longe.

Mas uma pesquisa realizada no mês passado mostrou que apenas cerca de um terço dos franceses se sente entusiasmado com o evento esportivo global que terá início em 26 de julho.

E com a contagem regressiva para os 100 dias, muitos em Paris disseram que deixarão a cidade, se puderem, ou trabalharão em casa, ficando longe dos eventos esportivos.

"Se estou animada com os Jogos? Não, desculpe, sei que não é a resposta certa, mas não estou. Não estou nem um pouco animada", disse a diretora de consultoria Carole Gabriel-Jullien, de 57 anos, que mora no subúrbio e planeja trabalhar em casa durante as Olimpíadas. "Estou muito preocupada", afirmou ela. "Quando vemos como a vida cotidiana já é bagunçada em Paris, com todas essas pessoas adicionais vindo para as Olimpíadas, será um inferno."

Os organizadores das Olimpíadas dizem que estão confiantes de que o clima em Paris e em outros lugares mudará com a proximidade dos Jogos.

Mas Inna, uma aposentada de 87 anos, contou que fugirá para sua casa de férias no sul da França.

Por causa de todas as obras, disse ela, mas também por medo dos riscos de segurança, em um momento em que a guerra no Oriente Médio e na Ucrânia, bem como a ameaça de ataques terroristas, levaram o governo francês a elevar o alerta de segurança ao seu nível mais alto.

François Urbain, um gerente de escritório de 29 anos, disse que também deixará a capital francesa. "Não acho que a cidade de Paris estará pronta" para lidar com as Olimpíadas, afirmou ele.

Nem todos fugirão ou se esconderão em casa.

Jacques Etoundi, de 55 anos, que trabalha com logística, disse que estava animado com os Jogos e que permanecerá em Paris.

"É uma chance para nós termos os Jogos na França. Estamos felizes", disse ele. "Estamos realmente ansiosos por isso. Sabemos que o mundo inteiro estará assistindo, então faremos o possível para receber todos." Ele acrescentou: "Tudo correrá bem. Desde que os sindicatos não entrem em greve."