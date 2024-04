Atlético-MG supera o Cruzeiro por 3 a 0 em Belo Horizonte

O Atlético-MG derrotou o seu arquirrival Cruzeiro por 3 a 0, na noite deste sábado (20) em Belo Horizonte, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com este resultado o Galo assumiu a 5ª posição da classificação com cinco pontos, dois a menos do que o líder Bragantino. Já a Raposa permanece com quatro pontos, na 9ª colocação.

Jogando em casa, o Atlético-MG fez um primeiro tempo dos sonhos e marcou em três oportunidades. O placar foi aberto aos 24 minutos, quando o argentino Zaracho acertou uma meia-bicicleta após cruzamento de Gustavo Scarpa. Dez minutos depois Paulinho mostrou presença de área para ampliar a vantagem. O terceiro e último saiu aos 46, com chute forte do lateral Guilherme Arana.

Triunfo do Flu

Outro clássico regional disputado neste sábado colocou frente a frente Fluminense e Vasco no estádio do Maracanã. E a equipe das Laranjeiras se deu melhor com uma vitória de 2 a 1 na partida transmitida pela Rádio Nacional. Com estes três pontos o time comandado pelo técnico Fernando Diniz chegou ao total de quatro na competição e assumiu a 8ª posição. Já o Cruzmaltino ficou na 14ª colocação com três pontos.

Você pode assistir o jogo e quase não ver o PH Ganso, mas se assistir o PH Ganso verá todo o jogo. pic.twitter.com/QzNjOsGuJP — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 20, 2024

O Tricolor abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo, quando Marcelo levantou a bola na área, onde Ganso apareceu no meio da defesa para marcar um belo gol de cabeça. O Fluminense continuou melhor na partida e conseguiu ampliar aos sete minutos da etapa final, quando Martinelli finalizou após boa troca de passes da equipe das Laranjeiras.

Três minutos depois o Vasco ensaiou uma reação com gol de cabeça de Vegetti. Porém, a equipe de Fernando Diniz mostrou força para segurar a vantagem até o apito final.

Outros resultados

Grêmio 1 x 0 Cuiabá

Bragantino 1 x 0 Corinthians