Arthur Nory e Caio Souza conquistam bronzes em etapa da Copa do Mundo

Arthur Nory, na barra fixa, e Caio Souza, nas barras paralelas, conquistaram, neste sábado (20), duas medalhas de bronze para o Brasil na etapa de Doha (Catar) da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Apesar do bom desempenho na competição, os brasileiros ainda não garantiram a presença na próxima edição dos Jogos Olímpicos, que será realizada em Paris (França).

Caio, que ainda está se recuperando de uma cirurgia no tendão de Aquiles, realizada após sofrer uma lesão em setembro do ano passado, somou neste sábado o total de 14,566 pontos. Carlos Yulo, das Filipinas, somou 15,200 pontos para ficar com o ouro, enquanto Hung Hsi, de Taiwan, somou 14,966 pontos para ficar com a prata. O também brasileiro Diogo Soares foi o quarto com 14,433 pontos.

Já Nory somou 14,533 pontos na barra fixa, fiando atrás de Tang Chia, de Taiwan, ouro com 14,533 pontos, e de Tvorgal Robert, da Lituânia, prata com 14,700 pontos.

Jogos de Paris

Porém, Arthur Nory e Caio Souza ainda sonham com uma vaga nos Jogos de Paris, pois o Brasil tem uma vaga no individual geral após conquistar a 13º posição no Mundial por equipes. E Nory e Souza são justamente os favoritos para ficarem com esta vaga e acompanharem o já classificado Diogo Soares na próxima edição da Olímpiada.