CBF divulga detalhes das quartas de final da Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (4) as datas, horários e locais de disputa das partidas das quartas de final da Copa do Nordeste. O Departamento de Competições da entidade definiu que o confronto que abre esta etapa da competição regional é CRB e Botafogo-PB, que será disputado a partir das 20h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (9) no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Por isso, anota aí na agenda e, por favor, não se esqueça 🎶



As quartas de final da #CopaDoNordesteBetNacional tão vindo aí 🔥⚽️ pic.twitter.com/C9cDkpTdlp — Copa do Nordeste (@CopaNordesteCBF) April 4, 2024

Um dia depois o Bahia recebe o Náutico, a partir das 21h30 na Arena Fonte Nova, em Salvador, enquanto o Sport mede forças com o Ceará no mesmo horário, mas na Arena Pernambuco, em Recife. As quartas de final da Copa do Nordeste chegam ao final no dia 20 de abril, um sábado, com a partida entre Fortaleza e Altos, a partir das 19h30 na Arena Castelão, em Fortaleza.

Nesta fase da competição regional os confrontos são realizados em partida única. Assim, as equipes que vencerem alcançam as semifinais.