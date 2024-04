Clássico carioca Fluminense x Vasco abre 3ª rodada do Brasileirão

Primeiro clássico carioca no Campeonato Brasileiro, Fluminense e Vasco abrem a terceira rodada da competição na tarde dedte sábado (20), no Maracanã. Ambos os times entram em campo determinados a superar as derrotas no meio da semana. A partida, com início às 16h (horário de Brasília), terá transmissão da Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz e plantão de notícias com Bruno Mendes.

O mandante tricolor busca a primeira vitória no Brasileirão. Na última terça (16), a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz foi superada por 2 a 1 pelo Bahia fora de casa. A presença em campo da dupla de ataque Keno e Renato Augusto é incerta, pois ambos seguem se recuperando de lesões. A expectativa é que Diniz volte a escalar o lateral Marcelo e o zagueiro Felipe Melo - ambos foram poupados contra o Tricolor baiano.

O Fluminense deve começar jogando com Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Manoel, Marcelo; André, Martinelli, Ganso; Arias, Marquinhos, Cano.

Após estreia exitosa em São Januário contra o Grêmio, o Vasco tropeçou na última quarta (17) contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Mas, o apoio da torcida cruzmaltina no Maracaná será um incentivo a mais para o time superar o revés. A principal novidade esta tarde deve ser a estreia do novo reforço do Vasco, o volante Hugo Moura, anunciado na última quinta (18) e já regularizado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Por conta de lesões, Dimitri Payet, Jair e Paulinho seguem no departamento médico.

Inicialmente, o técnico Ramón Diás pode levar a campo o time com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo , Lucas Piton; Mateus Carvalho, Sforza, Galdames, Rossi, David e Vegetti.