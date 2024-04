"Há muito tempo não me sentia tão feliz", diz bicampeão Filipe Toledo

Dois meses depois de o bicampeão mundial Filipe Toledo chocar o mundo do surfe ao se retirar do circuito profissional para cuidar da saúde mental, o brasileiro agora está feliz enquanto se prepara para disputar a Olimpíada de Paris.

Caminhando no Parque do Retiro, em Madri, em um dia ensolarado de primavera, o surfista de 29 anos disse que não se arrepende de nada e que tirar um ano sabático da World Surf League foi a melhor decisão que já tomou.

Toledo ressalta que sua pausa de um ano significa se afastar da pressão de estar no circuito mês após mês, e que ele terá a chance de ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada. O evento de surfe dos Jogos de Paris será realizado no Taiti.

"Senti que precisava cuidar da minha saúde mental. Se eu continuasse disputando o campeonato assim e fingindo que tudo estava bem, não acho que conseguiria continuar por mais dois ou três anos", afirmou Toledo à Reuters nesta sexta-feira (19), antes de participar da cerimônia de entrega do Prêmio Laureus, em que concorre a Atleta de Ação do Ano.

Ele afirmou que a pausa das competições tem sido a melhor forma de preparação para os Jogos Olímpicos.

Toledo está muito longe de casa, na Califórnia, e de Margaret River, na Austrália, onde seus rivais estão disputando a quinta etapa de um campeonato profissional em que ele fez seu nome como o surfista mais rápido do mundo.

Ele dominou as duas últimas temporadas com seu repertório inigualável de cavadas e aéreos.

Filho do ex-bicampeão brasileiro Ricardo Toledo, Filipe entrou no circuito ainda adolescente, em 2013, carregando a pressão de ser um prodígio, o que, segundo ele, levou a batalhas contra a depressão em 2019 e 2020.

Foram "tempos sombrios" quando o surfe "se tornou uma obrigação", acrescentou.

Ele se recuperou em 2021, terminando em segundo lugar na disputa pelo título, atrás do compatriota Gabriel Medina, antes de ganhar títulos consecutivos em 2022 e 2023.

No entanto, quando chegou ao Havaí para a abertura da temporada de 2024 em fevereiro, ele sofreu um colapso mental, disse.

Ele terminou em último lugar depois de pegar duas ondas ruins, anotando um total combinado de 1,77 ponto de um total de 20 possíveis. Ele se retirou da competição, alegando intoxicação alimentar.

Ele então decidiu que precisava de uma pausa e soltou a bomba para sua família, patrocinadores e para a World Surf League.

"Todos ficaram chocados porque não acho que ninguém esperava isso... Mas todos ao meu redor concordam com minha decisão e me apoiam. É sobre cuidar de mim mesmo, fazer uma pequena pausa, recuar, relaxar, resetar e depois voltar mais forte," disse Toledo. "Meu coração se tornou como uma grande pedra de gelo, eu não tinha sentimentos... Nada! Eu ficava pensando: 'Não sei como estou fazendo isso.' Quando tinha meus momentos de tranquilidade, quando estava em casa, no meu quarto... E então, quando precisava ir competir, algo se acionava e eu entrava no modo competição, naquela máquina competitiva, como um robô, apenas ignorava todos os meus sentimentos, trabalhando em direção a um objetivo", afirmou.