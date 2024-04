Fla encara Halcones por vaga na final da Champions League de basquete

Começa neste sábado (13), em Santiago del Estero (Argentina), as semifinais da Basketball Champions League Americas (BCLA), torneio que reúne os clubes mais importante da América Latina. O Flamengo será o representante do Brasil contra o Halcones de Xalapa, do México. O duelo começa às 19h10 (horário de Brasília) no Estádio Ciudad,

O Flamengo põe à prova a melhor campanha da competição: em oito partidas, foi derrotado apenas uma vez, pelo Boca Juniors, da Argentina, ainda na fase de classificação. O Rubro-Negro avançou em primeiro lugar no grupo C e depois despachou o Obras Sanitarias, da Argentina, nas quartas de final, por 2 a 0 na série melhor de três jogos. A equipe tem como grande arma o ala-pivô Gabriel Jaú, que tem a quinta maior média de pontos do torneio, com 17.3 por partida.

Já a equipe mexicana tem uma campanha de nove jogos, com seis vitórias e três derrotas, tendo eliminado o Nacional, do Uruguai, por 2 a 1, nas quartas de final.

A outra semifinal, entre o Quimsa, da Argentina e o Hebraica Macabi, do Uruguai, também ocorre neste sábado (13), a partir das 22h10.

O Flamengo busca manter uma sequência de títulos brasileiros na BCLA. Depois da primeira edição, conquistada em 2020 pelo Quimsa, as três seguintes foram vencidas por equipes do Brasil: o próprio Flamengo (2021), o São Paulo (2022) e o Franca (2023)

Além do troféu conquistado em 2021, o Rubro-Negro também tem no currículo o título da Liga das América (2014) torneio das Américas que antecedeu a BCLA.