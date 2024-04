Maria Clara Pacheco conquista vaga olímpica para o Brasil no taekwondo

Maria Clara Pacheco conquistou mais uma vaga para o Brasil no torneio de taekwondo da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França), ao alcançar, nesta quarta-feira (10), a final na categoria até 57 kg do Pré-Olímpico das Américas da modalidade, que está sendo disputado em Santo Domingo (República Dominicana).

MAIS UMA VAGA NO TAEKWONDO! 🚨🇧🇷



Maria Clara Pacheco avança para a final do Pré-Olímpico, em Santo Domingo 🇩🇴, e, com isso, garante sua vaga em Paris 2024!



É a terceira vaga de três possíveis durante a competição, agora conquistada na categoria de até 57kg do feminino!



Carimba… pic.twitter.com/clLuwPRtEg