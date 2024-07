Nadadora brasileira é expulsa da delegação em Paris após indisciplina

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) decidiu desligar a nadadora Ana Carolina Vieira da delegação brasileira na Olimpíada de Paris após dois episódios de indisciplina comunicados pela comissão técnica da modalidade. Ela já retorna ao país neste domingo (28).

O chefe de equipe da natação, Gustavo Otsuka, relatou que, primeiramente, Ana Carolina Vieira e o namorado Gabriel Santos, que também é atleta da natação, saíram da Vila Olímpica sem autorização na sexta-feira (26). Os dois publicaram fotos nas redes sociais na capital francesa fora da vila. Segundo Otsuka, toda saída da vila dos atletas deve ser previamente comunicada, por motivos de segurança.

No entanto, o que causou a exclusão de Ana Vieira da delegação não foi este episódio. No sábado (27), a atleta fez parte do revezamento 4x100m livre feminino, que acabou eliminado antes da final. Vieira teria contestado de forma veemente a mudança na escalação do revezamento, que nadou sem Mafê Costa, poupada. O comunicado da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) diz que a decisão técnica foi contestada "de forma desrespeitosa e agressiva".

Ainda segundo o comunicado publicado em conjunto por COB e CBDA, a definição pela exclusão de Ana Vieira foi em comum acordo entre membros da comissão técnica, o chefe Otsuka e a direção da confederação da modalidade. Ana Vieira ainda poderia atuar no revezamento 4x100 medley misto.

Gabriel Santos, que participou do revezamento 4x100 livre masculino e não tinha mais provas a nadar, foi punido apenas com uma advertência.

O clube Pinheiros, onde ambos os atletas atuam, publicou nota oficial sobre o caso.

"O Esporte Clube Pinheiros tomou conhecimento da punição aos atletas Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos, da Natação, e do desligamento da atleta da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. O Clube vai aguardar o retorno de Ana ao Brasil para conversar com ela e apurar os fatos com os envolvidos. O Pinheiros segue confiante na participação de seus atletas nos Jogos Olímpicos e em sua contribuição para o esporte brasileiro.".

Até o momento, nenhum dos dois nadadores se manifestou sobre as punições.