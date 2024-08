Organização adia disputa das semifinais do torneio de surfe olímpico

Os brasileiros terão que esperar mais um pouco para acompanhar os brasileiros Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb nas semifinais do torneio de surfe dos Jogos Olímpicos de Paris (França). Isto porque o mar de Teahupoo (Taiti) não apresentou boas condições neste sábado (3) e a organização do torneio de surfe informou que a disputa foi adiada para a próxima segunda (5), último dia da janela de competição.

🚨 ATUALIZAÇÃO SOBRE O SURFE 🚨:



Hoje, mais uma vez, não teremos surfe. Alguém deixou os deuses do mar bolados e as decisões no Taiti ficaram para a SEGUNDA-FEIRA (05). 🚫🌊



Alguém tem o contato da Ariel aí, por favor?! 🧜‍♀️#JogosOlímpicos #TimeBrasil #Paris2024 pic.twitter.com/wZANJLnRHL