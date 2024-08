Vôlei de praia: Duda e Ana Patrícia garantem vaga nas quartas em Paris

As brasileiras Duda e Ana Patrícia avançaram para as quartas de final do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos após derrotarem as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 sets a 0 (parciais de 21/15 e 21/16), nesta segunda-feira (5) na arena Torre Eiffel.

ANA PATRÍCIA E DUDA AMASSAM JAPONESAS 🔥🇧🇷



Nossa dupla avança para as quartas de final com autoridade e despacham a dupla do Japão por 2-0 (21-15 e 21-16)!



VOCÊS SÃO FFFFF... eras, MENINAS! 💚💛#JogosOlímpicos #TimeBrasil #Paris2024 pic.twitter.com/MXEhNyVFd7 — Time Brasil (@timebrasil) August 5, 2024

Na próxima etapa da competição, as atuais líderes do ranking mundial da modalidade terão o desafio de medir forças, na próxima quarta-feira (7), com as letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova, dupla que ocupa a 7ª colocação do ranking mundial.

Evandro e Arthur

O Brasil também continua vivo na disputa por uma medalha no vôlei de praia no torneio masculino, no qual Evandro e Arthur Lanci derrotaram os holandeses Matthew Immers e Steven Van de Velde por 2 sets a 0 (parciais de 21/16 e 21/16) no último domingo (4) para seguirem para as quartas de final, etapa na qual terão um grande desafio, os suecos David Åhman e Jonatan Hellvig, que ocupam a liderança do ranking mundial da modalidade.