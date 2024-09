Corinthians é hexacampeão brasileiro de futebol feminino

O Corinthians ganhou do São Paulo por 2 a 0 na manhã deste domingo (22) na partida de volta da final do Brasileiro feminino e faturou o hexacampeonato. A partida teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

Depois de ganhar do rival por 3 a 1 no Morumbi na partida de ida, as Brabas do Timão, como a equipe feminina do Corinthians é chamada, poderiam até perder por 1 gol de diferença para confirmar o título no tempo regulamentar. Mas as donas da casa, com o apoio da Fiel Torcida que lotou a Neo Química Arena, foram melhores durante praticamente todo o jogo.

A torcida do Corinthians quebrou o recorde de público do futebol feminino. Estiveram presentes 44.529 torcedores.

Os gols da partida saíram na etapa final. Aos 17 minutos, depois de boa troca de passes, Yasmim cruzou na cabeça de Vic Albuquerque. Dessa vez, a artilheira fez o trabalho de garçonete. Deu uma assistência perfeita para Jaque Ribeiro. Aos 44 minutos, Carol Nogueira aproveitou bem o contra-ataque e definiu o campeonato. A atacante fechou o placar e a vantagem do Corinthians de 5 a 1 no placar agregado.